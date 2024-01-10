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Очевидцы из России рассказали о ситуации в Эквадоре

Живущие в Эквадоре россияне рассказали о большом количестве cиловиков на улицах
В Эквадоре выросло число военных и полицейских на улицах, школьников и студентов перевели на удаленку, а в магазинах вырос спрос на продукты, сообщили собеседники РБК. В 10 км от крупнейшего в стране города Гуаякиля идет стрельба
Фото: Karen Toro / Reuters
Фото: Karen Toro / Reuters

Множество военных и полицейских патрулируют улицы нескольких городов Эквадора, в стране введен комендантский час, а школьники и студенты переведены на удаленное обучение, сообщили РБК россияне, проживающие в республике. 8 января там после бунтов в тюрьмах и побега заключенных начались беспорядки. Но в некоторых населенных пунктах обстановка остается спокойной.

По словам Александра из Гуаякиля, сейчас в крупнейший в стране город разрешен въезд только для резидентов. Однако в целом россиянин назвал безопасной ситуацию для большинства населения, поскольку оно живет в коттеджных городках с собственной охраной.

«Сейчас все организации, которые предоставляют услуги населению, закрыты. Дети и студенты на удаленном обучении. Правительство ввело комендантский час. На улицах очень много военных и полицейских», — рассказал очевидец. Стреляют в Дуране, расположенном в 10 км от Гуаякиля, уточнил наш собеседник. Однако «этот район всегда пользовался дурной репутацией».

«Вчера ездили на машине. На улицах очень много полицейских и много пробок. Но стрельбу не слышали. Все люди сидят дома», — подытожил Александр.

Другой житель Эквадора по имени Сергей назвал спокойной обстановку в третьем по величине городе Куэнка. «В связи с распоряжением президента школы на удаленке, ну, может, еще что-то по мелочи изменилось. Срочных новостей нет», — прокомментировал он РБК.

«Сейчас нахожусь в Эквадоре, в городе Куэнка. По моим ощущениям обстановка почти нормальная, разве что заведения и магазины закрылись раньше обычного. Также ощутил больший трафик транспорта с мигалками. В остальном все в штатном режиме», — сообщил РБК Виталий.

Еще одна россиянка отметила, что СМИ часто пишут неправду о сложившейся ситуации. «Не так все ужасно, как транслируют СМИ, немало фейков. Мы, русскоязычные, общаемся друг с другом и делимся обстановкой. В основном все под контролем у всех моих знакомых, все живы, нет паники и проблем. По большей части слухи и фейки раздувают панику, а мы видим на примере освобождения телеканала в Гуаякиле, что у полиции и армии многое под контролем», — сообщила она.

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Еще одна жительница Эквадора рассказала о повышенном спросе на продукты: люди боятся, что ситуация затруднит их поставку. «На улице было усиленное патрулирование сотрудниками полиции. Так как мы проживаем в небольшом городе в нескольких часах езды от столицы, у нас все весьма спокойно. Конечно, чувствуется напряжение, но не вызывает какого-либо страха», — сообщила она. «А прогулки в вечернее время — они всегда рисковые в Латинской Америке — независимо от ситуации в стране», — обратила внимание собеседница РБК.

МИД озвучил российскую позицию по мятежу мафии в Эквадоре
Политика
Фото:Daniel Molineros / IMAGO / Global Look Press
После массового побега заключенных из тюрем в Эквадоре зафиксировали серию нападений на полицейских, а 9 января вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала TC Televisión. Полиция Эквадора сообщила о гибели минимум десяти человек, в том числе двух полицейских. Часть ворвавшихся в здание телеканала налетчиков задержали, всех заложников освободили.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Военным поручили нейтрализовать членов 22 преступных группировок, которых причислили к террористическим организациям. Нобоа также отказался от переговоров с ними.

МИД России назвал террористическими методы связанных с международными наркокартелями ОПГ в Эквадоре и выразил соболезнования семьям погибших. По данным ведомства, россияне во время беспорядков не пострадали.

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Теги
Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Россия Эквадор массовые беспорядки наркоторговля чрезвычайное положение
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