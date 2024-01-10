Болгарские депутаты предложили перенести памятник «Алеша»

Муниципальный совет Пловдива 17 января рассмотрит вопрос о переносе памятника советскому солдату «Алеша» в Музей социалистического искусства. Местные депутаты сочли его «неправильно отражающим историческую реальность»

Памятник советскому солдату-освободителю («Алеша») в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (DSB) Владимир Славенски и Йоно Чепилски предложили до конца 2024 года перенести памятник бойцу советской армии «Алеша» с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в Софии, сообщило издание Plovdiv24.

«Депутаты отделения DSB в Пловдиве с 2004 года имеют четкое и жесткое мнение, что роль этого памятника должна быть переосмыслена. Мы поддерживаем это и выступаем за историческую правду. Мы глубоко убеждены в том, что это в интересах жителей города и всех болгарских граждан», — заявил Славенски.

Депутаты предлагают переместить монумент в Музей социалистического искусства в Софии, после чего объявить конкурс идей по обновлению пространства, где сейчас установлен памятник. Они считают, что мемориальный комплекс морально устарел и необходимо сделать его более привлекательным для жителей и гостей Пловдива.

«Памятник «Алеша» сильно отличается от других монументов в городе своими размерами. Он не является частью культуры и истории города по сравнению с памятниками болгарским героям, участвовавшим в национально-освободительной борьбе в XIX и XX веках <...>. Его масштабы и преобладание над другими памятниками показывают беспрекословную власть СССР в Болгарии в тоталитарный период», — заявил Чепилски и уточнил, что монумент является «символом оккупации Болгарии в 1944–1947 годах Красной армией» и «неправильно отражает историческую реальность».

Депутаты назвали перенос «Алеши» с холма Освободителей «моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

По данным издания, предложение будет обсуждаться на заседании Муниципального совета Пловдива 17 января.

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Памятник «Алеша» представляет собой фигуру советского солдата на шестиметровом постаменте. Воин смотрит на восток и держит в руке автомат, направленный в землю. Монумент открыли 5 ноября 1957 года. Авторами десятиметрового изваяния выступили Васил Радославов, Александр Занков, Иван Топалов и Георгий Коцев, ведущим архитектором проекта стал Николай Марангозов. В 1990-е годы правительство Пловдива уже принимало решение о сносе, но общественность выступила против.

В декабре 2023 года в Софии начали снос памятника Советской армии, который будет проходить поэтапно. Такое решение было принято, несмотря на протесты с участием депутатов Болгарской социалистической партии. Монумент также планируют передать в Музей социалистического искусства, если там найдется место.