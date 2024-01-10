Болгарские депутаты предложили перенести памятник «Алеша»
Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» (DSB) Владимир Славенски и Йоно Чепилски предложили до конца 2024 года перенести памятник бойцу советской армии «Алеша» с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в Софии, сообщило издание Plovdiv24.
«Депутаты отделения DSB в Пловдиве с 2004 года имеют четкое и жесткое мнение, что роль этого памятника должна быть переосмыслена. Мы поддерживаем это и выступаем за историческую правду. Мы глубоко убеждены в том, что это в интересах жителей города и всех болгарских граждан», — заявил Славенски.
Депутаты предлагают переместить монумент в Музей социалистического искусства в Софии, после чего объявить конкурс идей по обновлению пространства, где сейчас установлен памятник. Они считают, что мемориальный комплекс морально устарел и необходимо сделать его более привлекательным для жителей и гостей Пловдива.
«Памятник «Алеша» сильно отличается от других монументов в городе своими размерами. Он не является частью культуры и истории города по сравнению с памятниками болгарским героям, участвовавшим в национально-освободительной борьбе в XIX и XX веках <...>. Его масштабы и преобладание над другими памятниками показывают беспрекословную власть СССР в Болгарии в тоталитарный период», — заявил Чепилски и уточнил, что монумент является «символом оккупации Болгарии в 1944–1947 годах Красной армией» и «неправильно отражает историческую реальность».
Депутаты назвали перенос «Алеши» с холма Освободителей «моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».
По данным издания, предложение будет обсуждаться на заседании Муниципального совета Пловдива 17 января.
Памятник «Алеша» представляет собой фигуру советского солдата на шестиметровом постаменте. Воин смотрит на восток и держит в руке автомат, направленный в землю. Монумент открыли 5 ноября 1957 года. Авторами десятиметрового изваяния выступили Васил Радославов, Александр Занков, Иван Топалов и Георгий Коцев, ведущим архитектором проекта стал Николай Марангозов. В 1990-е годы правительство Пловдива уже принимало решение о сносе, но общественность выступила против.
В декабре 2023 года в Софии начали снос памятника Советской армии, который будет проходить поэтапно. Такое решение было принято, несмотря на протесты с участием депутатов Болгарской социалистической партии. Монумент также планируют передать в Музей социалистического искусства, если там найдется место.