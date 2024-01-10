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Эксклюзивы РБК ,  
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Прокуратура узнала о фиксации данных об аварии в Климовске задним числом

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Эксклюзивы РБК
Запись об аварии в журнале сотрудники заводской котельной сделали задним числом, следует из предварительных данных прокурорской проверки. Авария произошла в 3:32 ночи, но запись в ведомость была сделана только через 11 часов
Фото: источник РБК
Фото: источник РБК

В суточной ведомости дежурной смены котельной, копия которой есть в распоряжении РБК, отмечено, что прибор, измеряющий давление в системе, зафиксировал рост с 12 бар около 7:00 утра 4 января до 20 бар в 9:00, после чего показания прибора стали падать до нуля.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Запись об аварийной ситуации в журнале заводской котельной Климовского специального патронного завода, которая привела к отключению тепла более чем в 170 жилых домов Климовска в почти 30-градусный мороз, была сделана задним числом, рассказал РБК источник, близкий к прокуратуре, и подтвердил источник, знакомый с предварительными данными межведомственной проверки, которая проходит в настоящее время.

В пояснительном письме руководства завода КСПЗ в прокуратуру (есть у РБК) говорится, что после аварии, которая произошла в 3:32 в ночь на 4 января, мастер смены сразу сообщила об инциденте главному инженеру котельной по мобильной связи. Но запись в суточную ведомость котлоагрегата и сообщение в диспетчерскую службу МУП «Подольская теплосеть» были сделаны 4 января в 14:40, говорит источник РБК, близкий к прокуратуре. Это же признается и в объяснении директора завода.

В пояснениях, которые написал директор завода Игорь Кушников в адрес Второй прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области (копия есть у РБК) говорится, что заводская комиссия установила, что в ночь с 3 на 4 января в 3:32 произошла остановка водогрейного котла КВГМ 100 из-за аварии частотного преобразователя. Одновременно с этим мастер смены обнаружил на территории котельной течь в трубопроводе. Кушников утверждает, что оборудование котельной не могло создать в системе трубопроводов гидроудар.

Но источник РБК, знакомый в предварительными выводами проверки, говорит, что автоматическая регулировка оборудования не сработала, из-за аварийного роста давления в сети теплоснабжения начали рваться трубы и на территории самого завода, и на территории города, говорит он. Сети завода спроектированы так, что, если происходит утечка на территории, персонал должен закрыть специальную задвижку, отсекающую сети завода от городских сетей, говорит источник РБК. Но задвижка не была закрыта, она была неисправна, указал он.

Дальше, по его словам, события развивались так:

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— в 8:30 завод официально сообщил об остановке котельной;

— до 11 часов завод не согласовывал доступ городских бригад, мотивируя это тем, что предприятие режимное. Бригады подольской теплосети в это время работали на городской теплотрассе;

— после 11:30 сотрудники ЖКХ зашли на завод и потребовали запустить котельную, но оказалось, что это невозможно, — баки с резервом воды были пусты, а поступавшей из сети воды не хватало, она уходила в разрывы труб;

— около 17:00 была обнаружена новая крупная утечка на территории завода. Работы по устранению этой утечки оказались сложными — устранить удалось утром 5 января.


«4 января и утром 5 января завод не перезапускал котел, попытка запуска была предпринята в 13:00 5 января, но выяснилось, что в самом котле много протечек, а теплоноситель внутри котла замерз», — говорит источник РБК; тогда специалисты областного ЖКХ приняли решение запускать другой, вспомогательный, так называемый летний котел, это удалось сделать в 15:00 5 января. «Нужно это было сделать сразу после устранения основной утечки — в пять утра. Тогда бы не замерзли теплотрассы в городе и приборы отопления в жилых домах. Персонал котельной до последнего момента скрывал, что этот котел вообще возможно запустить», — утверждает он.

Около 7:00 7 января сотрудники подольского ЖКХ вместе с персоналом котельной запустили еще один котел. «То, что этот котел можно запустить, тоже скрывалось, помещение, где он находится, руководство котельное заперло и не давало к нему доступ, его пришлось вскрывать в присутствии силовиков», — говорит источник РБК со ссылкой на предварительные выводы межведомственной проверки.

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Подольск Подмосковье отключение теплоснабжения
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