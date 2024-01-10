Суд возобновил процесс против экс-замглавы управделами президента

Тверской суд Москвы вновь начал процесс против экс-замглавы управделами президента Ивана Малюшина. Его дело дважды закрывали, в том числе по амнистии, но прокуратура добилась возобновления

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Тверской суд Москвы 9 января начал рассмотрение дела бывшего заместителя руководителя Управления делами президента (УДП) России Ивана Малюшина, пишет газета «Коммерсантъ». Его обвиняют в превышении должностных полномочий при передаче в аренду принадлежавшего УДП земельного участка в центре Москвы.

9 января Малюшин отмечает 75-летие. В начале заседания признанный по делу потерпевшей стороной представитель УДП ходатайствовал о переносе слушаний. Судья Ольга Затомская приняла положительное решение, и подсудимого, который не находится под стражей, отпустили домой. Слушания перенесли на 16 января.

Малюшин занимал должность заместителя руководителя УДП с 2003 по 2015 год. Следственный комитет завел против него дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) в августе 2019 года, ему грозило до четырех лет лишения свободы. По версии следователей, в апреле 2014 года Малюшин незаконно подписал дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка со «Стройгруппсервис», в результате чего сумма выплат для компании снизилась с 18,4 млн руб. в год до 5,8 млн руб., а федеральный бюджет потерял 96,4 млн руб. На этой территории частный собственник начал строить комплекс зданий, при этом бенефициаром компании являлась американская AME Capital.

Дело против бывшего чиновника прекратили в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в декабре 2019 года. Прокуратура неоднократно пыталась обжаловать данное решение, отмечая, что под действие амнистии подпадают только те, кто совершил преступление до дня вступления соответствующего постановления в силу, то есть до 24 апреля 2015 года, поэтому Малюшина не могли амнистировать.

В 2022 году Верховный суд признал незаконным прекращение уголовного преследования бывшего чиновника, отметив, что доводы прокуратуры необоснованно проигнорировали. Однако, как пишет «Ъ», в мае 2023 года дело вновь было закрыто в связи с истечением сроков давности, но прокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием возобновить следственные действия, так как срок давности по инкриминированной бывшему чиновнику статье составляет шесть лет и истекает в апреле 2024 года. Защита Малюшина пыталась обжаловать это решение, указывая на возмещение им ущерба еще в 2019 году, однако это не принесло результата.

В Тверской суд Москвы материалы дела поступили с новой редакцией обвинения: его переквалифицировали на более тяжкую статью (ч. 3 ст. 285 УК), по которой чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы, пишет «Ъ». По данным издания, прокурорам также удалось добиться признания недействительным договора аренды УДП и «Стройгруппсервис», а также возвращения в госсобственность зданий, строящихся на арендуемом земельном участке.