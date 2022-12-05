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Суд признал незаконной амнистию экс-замглавы Управления делами президента

«Ъ»: Верховный суд признал незаконной амнистию экс-замглавы УДП Малюшина
Малюшина обвиняли в злоупотреблениях при передачу в аренду принадлежавшего Управлению делами президента земельного участка в центре Москвы. Бюджет из-за его действий потерял 96,4 млн руб., считали следователи
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Верховный суд России признал незаконным прекращение уголовного преследования бывшего замглавы управления делами президента (УДП) Ивана Малюшина по амнистии, пишет «Коммерсантъ».

«Суд, несмотря на изложенные в ходатайстве прокурора доводы о необоснованности решения следователя о прекращении уголовного дела, не дал всестороннюю оценку его законности, хотя, учитывая приведенные выше обстоятельства, обязан был это сделать», — постановил судья.

Аргументы прокуратуры рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Малюшина обвиняли в злоупотреблениях при передачу в аренду принадлежавшего УПД земельного участка, расположенного в центре Москвы. Бюджет из-за его действий потерял 96,4 млн руб., считали следователи. Строящийся на этой земле комплекс зданий оказался в собственности частной компании, причем ее бенефициаром является американская AME Capital.

Малюшин занимал должность заместителя главы УДП 13 лет — с 1003 по 2015 годы. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями против него завели сотрудники Следственного комитета по августе 2019 года (ч. 1 ст. 285 УК), предельный срок лишения свободы по этой статье — четыре года. Следователь отклонил ходатайство представителя УДП (в качестве потерпевшей стороны) о квалификации дела Малюшина по более тяжкой третьей части ст. 285, предусматривающей нанесение значительного ущерба, пишет «Коммерсантъ».

«Действуя из иной личной заинтересованности», Малюшин в апреле 2014 года незаконно подписал дополнительное соглашение к договору аренды, заключенному УПД со «Стройгруппсервис», следовало из материалов дела, пишет издание. Сумма выплат для компании снизилась с 18,4 млн руб. в год до 5,8 млн руб., а федералный бюджет за 2014-2018 годы потерял 96,4 млн руб. Дело против Малюшина прекратили в декабре 2019 года в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, это решение безуспешно пыталась обжаловать прокуратура.

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В Верховном суде постановили, что доводы прокуратуры были проигнорированы необоснованно. Прокуратура полагала, что среди прочего следователь «незаконное решение, позволившее Малюшину, совершившему должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия, избежать заслуженной уголовной ответственности». В прокуратуре уверены, что Малюшина не могли амнистировать, так как под ее действие подпадают только лица, совершившие преступление до дня вступления постановления в силу, а соответствующий акт амнистии вступил в силу 24 апреля 2015 года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Управление делами президента Верховный суд амнистия
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