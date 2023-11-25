Обвиняемую в убийстве троих детей мать заключили под стражу

Жительницу Псковской области, обвиняемую в убийстве троих детей, заключили под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи предъявили 34-летней местной жительнице обвинение по подпунктам «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более малолетних с попыткой скрыть преступление). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с августа по 23 ноября 2023 года женщина задушила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет. После этого она с двумя другими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где убила восьмилетнюю девочку.

Телеграм-канал Shot сообщил, что дети умерли от голода, все они были рождены от разных мужчин. Женщина стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий родительские обязанности. По информации телеграм-канала «112», у нее остались еще два ребенка — пятилетняя дочь и 12-летний сын, который живет с бабушкой.