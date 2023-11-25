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Общество ,  
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Обвиняемую в убийстве троих детей мать заключили под стражу

СК: мать, обвиняемую в убийстве троих детей, заключили под стражу

Жительницу Псковской области, обвиняемую в убийстве троих детей, заключили под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи предъявили 34-летней местной жительнице обвинение по подпунктам «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более малолетних с попыткой скрыть преступление). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с августа по 23 ноября 2023 года женщина задушила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет. После этого она с двумя другими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где убила восьмилетнюю девочку.

В убийстве троих детей в Псковской области заподозрили их мать
Общество
Фото:СК России по Псковской области

Телеграм-канал Shot сообщил, что дети умерли от голода, все они были рождены от разных мужчин. Женщина стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий родительские обязанности. По информации телеграм-канала «112», у нее остались еще два ребенка — пятилетняя дочь и 12-летний сын, который живет с бабушкой.

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Теги
Псковская область Следственный комитет убийство Дети

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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