Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства»

Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Он написал сценарии к таким фильмам, как «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства»

Сценарист и писатель Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — говорится в сообщении.

Игорь Болгарин родился 28 июня 1929 года в Крыму. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа, работал на студии «Центрнаучфильм» и киностудии имени Довженко.

Болгарин написал сценарии к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно».

Он также автор серии книг «Адъютант его превосходительства», сборника «Обратной дороги нет», книги «Последнее плавание капитана Эриксона».

Болгарин — заслуженный деятель искусств, награжден орденом Дружбы.