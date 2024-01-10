 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства»

Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин
Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Он написал сценарии к таким фильмам, как «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства»

Сценарист и писатель Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — говорится в сообщении.

Игорь Болгарин родился 28 июня 1929 года в Крыму. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа, работал на студии «Центрнаучфильм» и киностудии имени Довженко.

Умер сценарист и поэт Юрий Арабов
Общество
Юрий Арабов

Болгарин написал сценарии к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно».

Он также автор серии книг «Адъютант его превосходительства», сборника «Обратной дороги нет», книги «Последнее плавание капитана Эриксона».

Болгарин — заслуженный деятель искусств, награжден орденом Дружбы.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Авторы
Теги
Елена Чернышова
сценарист Союз кинематографистов
Материалы по теме
Умер режиссер Олег Рябоконь
Общество
Умерла актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс
Общество
Умер композитор Виктор Екимовский
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Общество, 02:46
Главарь второй крупнейшей банды страны сбежал из тюрьмы в Эквадоре Общество, 02:21
В Нижнем Тагиле полицейский получил выговор за слова об избитой школьнице Общество, 02:12
Умер главред сайта «Морской бюллетень» Общество, 02:00
В Пензе более 40 домов остались без тепла в морозы Общество, 01:49
Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта Политика, 01:13
Полиция Эквадора задержала ворвавшихся в здание телеканала TC Televisión Общество, 00:32
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце Политика, 00:11
Нейросеть назвала города, где в 2023 году сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 00:07
На пути к Махачеву. Каковы шансы россиянина в бою с экс-чемпионом UFC Спорт, 00:00
Вымогатели начали использовать ИИ для подделки голосовых в Telegram Технологии и медиа, 00:00
ТАСС сообщил о деле против двух офицеров ФСБ о взятке от настоятеля храма Общество, 09 янв, 23:33
В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире Общество, 09 янв, 23:27
Суд отказался арестовать блогера Джумабоя за слова о русских девушках Общество, 09 янв, 23:00