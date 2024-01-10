Михаил Войтенко скончался в Таиланде, где жил последнее время, ему было 65 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Войтенко первым сообщил о пропаже в 2009 году сухогруза Arctic Sea, после этой истории он уехал из страны

В Таиланде на 66-м году жизни умер главред сайта «Морской бюллетень», эксперт в области морского судоходства Михаил Войтенко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местных медиков. Причиной смерти стал инфаркт.

«Смерть была практически мгновенной», — сказали агентству в государственной больнице провинции Чонбури.

Родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело главреда «Морского бюллетеня» было обнаружено 1 января в его квартире, после того как полиция вскрыла ее по просьбе родственников, находившихся в России.

Последние 14 лет Войтенко проживал в Таиланде. Он не дожил чуть более недели до своего дня рождения.

В августе 2009 года Войтенко, будучи главным редактором «Морского бюллетеня», первым сообщил о пропаже в конце июля сухогруза Arctic Sea с российским экипажем на борту. В сентябре судно было обнаружено у берегов островного государства Кабо-Верде. В том же месяце Войтенко заявил «Русской службе Би-би-си», что он был вынужден покинуть Россию из-за давления в связи с историей исчезновения Arctic Sea и что находится в Стамбуле.

«Морской бюллетень» освещал истории с захватом судов пиратами. В частности, судна «Леманн Тимбер», в составе экипажа которого находился россиянин (капитан) и четыре гражданина Украины, оно было захвачено весной 2008 года в Аденском заливе сомалийскими пиратами. Моряков удалось освободить за выкуп. Издание также писало про захват судна «Фаина» осенью 2008 года в нейтральных водах близ Кении. На борту тогда находился 21 член экипажа: 17 из них были гражданами Украины, трое — россиянами и один — гражданином Латвии. Капитан судна, россиянин Владимир Колобков, скончался вскоре после захвата судна. Кроме того, Войтенко освещал историю с похищением шестерых россиян и одного гражданина Эстонии нигерийскими пиратами с французского буксира Bourbon Liberty 249 и освобождением их за выкуп.