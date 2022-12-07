Москва на треть перевыполнила годовой план по строительству недвижимости

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 15:28
Лавров назвал условие для переговоров по Украине Политика, 15:27
Какие требования учесть поставщикам, чтобы получить крупный заказ Pro, 15:24
Стала известна стоимость чемпионского пояса поединка Исмаилова и Шлеменко Спорт, 15:20
Парламент Белоруссии одобрил уголовную ответственность за фейки Политика, 15:20
Ozon скрыл карточки книг с «пропагандой ЛГБТ» Общество, 15:20
Тишина пустых поездов. Дмитрий Данилов — о магии железных дорог Стиль, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 15:17
Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга Крипто, 15:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:13
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге Бизнес, 15:09
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:05
6 декабря состоялся форум гражданского участия Пресс-релиз, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:04
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Город ,  
0 

Москва на треть перевыполнила годовой план по строительству недвижимости

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Столица продолжает наращивать объемы возводимой недвижимости: в ноябре прирост к октябрю составил более 1,63 млн кв. м, а в целом за 11 месяцев уходящего года достроено и введено в строй свыше 11,3 млн «квадратов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил также, что год еще не завершился, но план по вводу объектов капитального строительства на 2022-й уже перевыполнен на 33%.

С января по ноябрь включительно в городе достроены и введены в эксплуатацию 475 объектов, рассказал Бочкарев. Примерно 60% из них — это жилая недвижимость: 282 здания имеют общую площадь почти 9,4 млн кв. м, из них около 6 млн «квадратов» — собственно жилая площадь. Вице-мэр добавил, что около 5,2 млн кв. м жилья возведено за счет инвесторов. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что общее количество недвижимости, построенной на внебюджетные средства, составило 9,6 млн кв. м (372 здания в единичном выражении), то есть 84% от сданных площадей.

Столица также выдерживает темпы строительства социальных и образовательных объектов. По данным, которые привел Войстратенко, за 11 месяцев этого года комитет выдал разрешения на эксплуатацию 29 детских садов и 19 школ, включая блоки начальных классов. Он отметил, что строительство детсадов выросло к прошлому году, при том что возведение жилья осталось примерно на том же уровне. Глава ведомства уточнил, что за счет городского бюджета построены семь школ, шесть дошкольных учреждений, девять спортивных объектов, а также детские поликлиники в Войковском, Бескудниковском, Савеловском районах, в Кунцево и Южном Медведкове.

В феврале столичные власти установили планку для жилищного строительства на уровне 4,5 млн кв. м. Это плановые показатели по нацпроекту «Жилье и городская среда», которые включают в себя проекты за счет застройщиков, а также финансируемое из городского бюджета жилье для очередников и переселенцев по реновации. Годом ранее Москва установила исторический рекорд, сдав в эксплуатацию по итогам 2021 года 7,8 млн кв. м жилья при плане в 4 млн.

Теги
Андрей Бочкарев Строительство строительство жилья
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter