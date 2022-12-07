Москва на треть перевыполнила годовой план по строительству недвижимости

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Столица продолжает наращивать объемы возводимой недвижимости: в ноябре прирост к октябрю составил более 1,63 млн кв. м, а в целом за 11 месяцев уходящего года достроено и введено в строй свыше 11,3 млн «квадратов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил также, что год еще не завершился, но план по вводу объектов капитального строительства на 2022-й уже перевыполнен на 33%.

С января по ноябрь включительно в городе достроены и введены в эксплуатацию 475 объектов, рассказал Бочкарев. Примерно 60% из них — это жилая недвижимость: 282 здания имеют общую площадь почти 9,4 млн кв. м, из них около 6 млн «квадратов» — собственно жилая площадь. Вице-мэр добавил, что около 5,2 млн кв. м жилья возведено за счет инвесторов. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что общее количество недвижимости, построенной на внебюджетные средства, составило 9,6 млн кв. м (372 здания в единичном выражении), то есть 84% от сданных площадей.

Столица также выдерживает темпы строительства социальных и образовательных объектов. По данным, которые привел Войстратенко, за 11 месяцев этого года комитет выдал разрешения на эксплуатацию 29 детских садов и 19 школ, включая блоки начальных классов. Он отметил, что строительство детсадов выросло к прошлому году, при том что возведение жилья осталось примерно на том же уровне. Глава ведомства уточнил, что за счет городского бюджета построены семь школ, шесть дошкольных учреждений, девять спортивных объектов, а также детские поликлиники в Войковском, Бескудниковском, Савеловском районах, в Кунцево и Южном Медведкове.

В феврале столичные власти установили планку для жилищного строительства на уровне 4,5 млн кв. м. Это плановые показатели по нацпроекту «Жилье и городская среда», которые включают в себя проекты за счет застройщиков, а также финансируемое из городского бюджета жилье для очередников и переселенцев по реновации. Годом ранее Москва установила исторический рекорд, сдав в эксплуатацию по итогам 2021 года 7,8 млн кв. м жилья при плане в 4 млн.