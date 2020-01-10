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В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Против сотрудников бюро медико-социальной экспертизы Москвы, незаконно признавших инвалидами 238 человек, завели дело о злоупотреблении полномочиями. Ущерб Пенсионному фонду и бюджету столицы превысил 199 млн руб.

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве и источник в центральном аппарате МВД.

Решение было принято по результатам фиктивной медико-социальной экспертизы. Как отметили собеседники РБК, сотрудники учреждения не получили объективных данных, которые подтвердили бы нарушения здоровья граждан.

РБК направил запрос в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве» и пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Люди, которым провели фиктивную экспертизу, обратились в территориальные органы Пенсионного фонда и органы соцзащиты за получением пенсий и единой денежной выплаты. Из средств Пенсионного фонда им было выплачено более 144 млн руб., а из бюджета Москвы — 53,8 млн. Общая сумма ущерба превысила 199,9 млн руб.

Позднее комиссия ФКУ провела служебное расследование и признала решение об инвалидности недействительным. Следственное управление по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

В мае 2018 года прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами. Ведомство оценило ущерб Пенсионному фонду в 24 млн руб.

Авторы: Дмитрий Серков, Наталия Анисимова
Теги: Москва, уголовное дело, инвалид, злоупотребление
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