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Швейцария запретила держать лобстеров на льду и варить их живьем
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Швейцария запретила держать лобстеров на льду и варить их живьем
Общество, 10 янв, 16:54
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Швейцария запретила держать лобстеров на льду и варить их живьем
Жестокое обращение с ракообразными недопустимо, постановило правительство Швейцарии. Живых лобстеров больше нельзя будет хранить в холодильниках или в ледяной воде и запрещено варить живьем
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Швейцария ввела законодательный запрет на жестокое обращение с лангустами и омарами, предназначенными для приготовления в пищу, а также другие поправки, которые регламентируют правила обращения с животными. Сообщение размещено на сайте правительства Швейцарии. Традиционная кулинарная практика варки живых ракообразных в кипящей воде более недопустима, сочли в Берне.

«Живых ракообразных, в том числе омаров, больше нельзя перевозить на льду или в ледяной воде. Морские животные всегда должны храниться в их естественной среде. Ракообразных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты, а практика погружения живых омаров в [кипящую] воду более не допускается», — говорится в документе.

Новый запрет введен в рамках закона о защите прав животных и вступает в силу в марте.

Швейцария — не первая страна, запретившая держать живых ракообразных на льду.

Похожий закон был принят в июне 2017 года в Италии. Группа защитников прав животных долго судилась с владельцем одного из ресторанов неподалеку от Флоренции, оспаривая допустимость содержания омаров в ледяной воде перед приготовлением их в пищу, дело дошло до Верховного суда. В итоговом постановлении высшего судебного органа Италии не запрещено варить омаров живьем, однако отмечается, что плохое обращение с ними недопустимо.

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«Хотя этот конкретный метод приготовления пищи можно считать законным, если признать, что он широко используется, страдания, вызванные содержанием животных до их приготовления в пищу, не могут быть оправданы таким образом», — говорилось в заключении суда (цитата по Reuters).

Помимо правил, которые регламентируют обращение с ракообразными, новый швейцарский закон также вводит полный запрет на ошейники, которые бьют током или издают ультразвуковые сигналы в ответ на лай собаки. Также заводчики щенков в рекламных объявлениях обязуются указывать свой адрес и происхождение животных. Вся информация о них также будет вноситься в централизованную базу данных о собаках.

Закон также обязует продавцов клеток в обязательном порядке сообщать, для каких видов животных они предназначены — это сделано для того, чтобы предотвратить продажу слишком маленьких клеток для крупных животных.

​Поправки также разрешают эвтаназию животных, если ветеринары решат, что дальнейшее лечение заболевшего питомца бесполезно и приведет только к большим страданиям.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Швейцария , кулинария , лобстеры
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