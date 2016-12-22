Володин ответил на отклонение Совфедом запрета притравочных станций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отклонение Совфедом законопроекта о запрете притравочных станций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Ситуация, при которой поощряется живодерство, — для нас неприемлема. Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации — у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций. У нас есть возможность обсудить разногласия в рамках согласительной комиссии», — заявил Володин.

Он добавил, что после этого документ вновь будет вынесен на обсуждение Госдумы. Володин подчеркнул, что нижняя палата последовательно работает над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными и воспитания гуманного отношения к ним.

26 декабря Совфед отклонил законопроект о запрете контактной притравки животных. Там посчитали, что это уничтожит охотничью отрасль.

Документ, подготовленный группой депутатов во главе с Володиным, был внесен в Госдуму 6 декабря. Авторы поправки к закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» объяснили ее появление необходимостью исключить жестокое обращение с животными. Законопроект был принят Госдумой в третьем окончательном чтении 21 декабря.

Законопроект предлагал запретить физический контакт между животными при притравки, тренировку предлагалось осуществлять только через ограждение из стекла или сетки.

Также в документе запрещалось тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам. Кроме того, предлагалось определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые в тренировках, а также порядок их содержания и разведения.