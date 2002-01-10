Самый мощный британский компьютер взломали отверткой

Компьютер, который производил вычисления, целью которых было раскрытие тайн Вселенной, подвергся нападению взломщиков. Но это были не хакеры, а банальные вредители, вооруженные отверткой...

Компьютер, предназначенный для крупнейших исследований, который на протяжении нескольких последних месяцев занимался разгадкой тайн Вселенной, вышел из строя. Эта вычислительная машина, стоимость которой составляет около двух миллионов долларов, расположена в Институте Компьютерной Космологии в британском городе Дарэм. Компьютер занимался искусственным созданием галактик и солнечных систем, чтобы раскрыть тайны происхождения Вселенной и заглянуть в будущее. Эта машина была запущена в июле 2001 года. Она способна производить 456 миллиардов вычислений в секунду.

Вредители, которые почему-то решили приостановить работу компьютера по техническим причинам, в качестве оружия взяли только отвертки. Они поковырялись во внутренностях компьютера, повредили материнскую плату, порвали проводочки и просто потыкали отверткой, куда не следует. Естественно, компьютер тут же вышел из строя и прекратил свою работу. Это уже третья попытка повредить самый мощный компьютер в Великобритании, которая, к сожалению, увенчалась успехом. Директор Института Компьютерной Космологии Карлос Френк не понимает, зачем взломщики совершили этот акт вандализма. Если бы это были хакеры, то их спортивный интерес взломать систему был бы вполне понятен, но мотивы этих вредителей остаются неизвестными.