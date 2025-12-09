Экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган в Казахстане, сообщила пресс-служба «Роскосмоса»
«Встречаем героев на Земле!», — говорится в сообщении.
Экипаж приземлился в 08:04 мск, до этого утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, отметили в госкорпорации.
Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-27» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС) 8 апреля.
27 ноября с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1А», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами. На МКС отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Полет продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После нее космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.
Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что на месте старта ракеты с «Союзом МС-28» были обнаружены повреждения ряда элементов стартового стола, проводится оценка состояния стартового комплекса. Тем не менее запуск ракеты прошел в штатном режиме.
Астронавт NASA отправился на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США, которое было подписано в 2022 году. Соглашение предусматривало, что в период с 2022 по 2024 год три российских космонавта полетят на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских кораблях «Союз МС». Позднее его продлили до 2025 года.
