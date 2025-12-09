 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане

Экипаж «Союза МС-26» с российскими космонавтами и астронавтом NASA успешно приземлился в Казахстане. Ранее ракета «Союз-2.1А» вывела на орбиту «Союз МС-28» с новым экипажем

Экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане
Video

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган в Казахстане, сообщила пресс-служба «Роскосмоса»

«Встречаем героев на Земле!», — говорится в сообщении.

Экипаж приземлился в 08:04 мск, до этого утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, отметили в госкорпорации.

Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-27» стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС) 8 апреля.

«Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза»
Технологии и медиа
Фото:Госкорпорация «Роскосмос»

27 ноября с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1А», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами. На МКС отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Полет продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После нее космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что на месте старта ракеты с «Союзом МС-28» были обнаружены повреждения ряда элементов стартового стола, проводится оценка состояния стартового комплекса. Тем не менее запуск ракеты прошел в штатном режиме.

Астронавт NASA отправился на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США, которое было подписано в 2022 году. Соглашение предусматривало, что в период с 2022 по 2024 год три российских космонавта полетят на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских кораблях «Союз МС». Позднее его продлили до 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Роскосмос «Союз МС» космос
Материалы по теме
«Роскосмос» анонсировал совместную с Индией программу ракетных двигателей
Политика
«Роскосмос» объяснил замену космонавта Артемьева в экипаже Crew Dragon
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 09:27 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 09:27
Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года Политика, 09:40
Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн Политика, 09:38
Т-Инвестиции упростили открытие брокерского счета для иностранцев Радио, 09:37
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 09:34
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось Политика, 09:32
Бастрыкин призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией Политика, 09:30
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix Политика, 09:24
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Герасимов назвал главную задачу «Центра» после взятия Красноармейска Политика, 09:15
За ночь над регионами России сбили 121 украинский дрон Политика, 09:06
«А кому сейчас легко?»: о каких фразах надо забыть руководителю в декабреПодписка на РБК, 09:01
Глава Бурятии предложил исключить угольную ГРЭС из «Чистого воздуха» Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00