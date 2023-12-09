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Общество ,  
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В Домодедово на время пропало электричество

В аэропорту Домодедово кратковременно пропало электропитание
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В аэропорту Домодедово ненадолго пропало электричество, но на расписание рейсов это не повлияло, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани. Там заявили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

«Кратковременное отключение электропитания в Домодедово не повлияло на расписание рейсов. Московский аэропорт работает в штатном режиме и продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании». — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет
Общество
Фото:petersburg.live / VK

«Комсомольская правда» ранее сообщила, что свет «погас примерно в половине аэропорта», не работали эскалаторы и лифты. По данным издания, проблемы были также с мобильной связью.

Похожий инцидент 24 сентября произошел в петербуржском Пулково. Свет пропал на минуту в зоне вылета внутренних рейсов.

Теги
Домодедово электричество связь перебои новости

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Подробнее

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