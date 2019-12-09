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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
По словам представителя ведомства, в 2019 году перед судом предстали более 6 тыс. обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД, 27 сотрудников Следственного комитета и девять сотрудников прокуратуры
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

По ее словам, с начала года перед судом предстали более 6,9 тыс. обвиняемых, большинство из них (752) — это сотрудники МВД. Среди других обвиняемых 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и девять сотрудников прокуратуры.

Кроме того, в суд были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов».

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления.

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Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

Как сообщила Петренко, всего в этом году в суд было направлено почти 6,5 тыс. дел по таким преступлениям, как дача и получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата.

Накануне председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что около 30% среди преступлений коррупционной направленности занимают взятки. По его словам, в 2019 году с коррупционеров на возмещение ущерба взыскали более 2 млрд руб., а на их имущество на общую сумму 12,9 млрд руб. наложен арест.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, уголовные дела, борьба с коррупцией
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