СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

По словам представителя ведомства, в 2019 году перед судом предстали более 6 тыс. обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД, 27 сотрудников Следственного комитета и девять сотрудников прокуратуры

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Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

По ее словам, с начала года перед судом предстали более 6,9 тыс. обвиняемых, большинство из них (752) — это сотрудники МВД. Среди других обвиняемых 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и девять сотрудников прокуратуры.

Кроме того, в суд были направлены дела против 27 сотрудников СК. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной», — заявила Петренко. Она сказала, что ведомство «оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов».

Уголовные дела также были заведены в отношении 84 сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 34 представителей Федеральной таможенной службы (ФТС), 51 сотрудника МЧС и 476 представителей органов местного самоуправления.