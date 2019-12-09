В Шереметьево ответили на сообщения о посадке Superjet с неисправностью

В Шереметьево ответили на сообщения о посадке Superjet с неисправностью

Как передавал ТАСС, экипаж летевшего из Челябинска самолета сообщил о неисправности бортового оборудования. В пресс-службе аэропорта РБК заявили, что посадка прошла благополучно

Посадка в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet, следовавшего из Челябинска, прошла благополучно. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Посадка прошла благополучно», — сказали в пресс-службе Шереметьево в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о посадке самолета Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием.

О том, что такая посадка произошла, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Лайнер следовал из Челябинска в Москву. «При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования», — сказал собеседник агентства. Посадка прошла в штатном режиме.

Согласно информации онлайн-табло Шереметьево, самолет Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании «Аэрофлот» сел в Москве в 08:21.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».