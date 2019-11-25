Вылет SSJ-100 задержали в Новосибирске из-за неисправности

Самолет SSJ100 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Вылет самолета SSJ100 авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Нерюнгри откладывается из-за технической неисправности, сообщила РБК пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«57 пассажиров обеспечены напитками и горячим питанием. Для расселения в гостинице время пока не наступило, для этого должно пройти свыше восьми часов. Пока они ожидают вылета в стерильной зоне аэропорта. Отложен вылет воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Нерюнгри, планировавшийся в 12:25 по местному времени (08:25 мск). Причина — технеисправность», — пояснили РБК в прокуратуре.

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