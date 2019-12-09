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В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин
Оформить договор можно будет через портал госуслуг. На первом этапе она будет действовать исключительно для физлиц
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минкомсвязь и МВД намерены в следующем году запустить новый сервис для тех, кто захочет купить и продать автомобиль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Пользоваться им смогут пользователи портала госуслуг.

Предполагается, что с помощью нового сервиса потенциальный покупатель автомобиля сможет ознакомиться с его историей, а затем сформировать электронный договор купли-продажи, который можно заверить простой электронной подписью.

Предполагается, что новый сервис позволит избежать ошибок, которые часто встречаются при заполнении бумажных договоров. Помимо этого, случаются и поддельные документы. Это происходит, например, в случае, когда владелец машины не давал согласие на продажу.

По словам Паршина, техническая отладка сервиса уже началась. Ожидается, что на первом этапе он будет доступен только физическим лицам.

На прошлой неделе стало известно о появлении нового документа на автомобили до 3,5 т. Речь идет об этикетке энергоэффективности. Она должна будет содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство. Кроме того, в нем должны содержаться данные, сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км пути.

В Росстандарте считают, что идея накопить статистику по выбросам углекислого газа СО₂ на территории страны, на основании которой станет возможным определить собственную политику в отношении регулирования выбросов, является целесообразной.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минкомсвязь
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