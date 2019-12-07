В России появится новый документ на автомобили

В составе сопроводительных документов появится «этикетка энергоэффективности». Она будет информировать автовладельцев о количестве потребляемых транспортными средствами энергии и топлива

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России появится новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств (ТС). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что информирование потребителей о количестве энергии и топлива, которые потребляются автомобилями, должно осуществляться автоконцернами с помощью документа «этикетка энергоэффективности».

RT пишет, что в ГОСТе указывается, что этот документ должен содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет ТС. Кроме того, в нем должны содержаться данные, сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км пути.

В частности, для электромобилей нужно будет указывать, сколько электроэнергии они будут потреблять.