Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе Общество, 10:23 Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным Политика, 10:07 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 10:02 Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах Экономика, 10:00 Появилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилем Общество, 09:52 В России появится новый документ на автомобили Бизнес, 09:45 МЧС уточнило число погибших в аварии у станции МЦК Общество, 09:31 21 день здоровой привычки. Карточки РБК Стиль и Barilla, 09:01 В Кремле не одобрили еще одну версию законопроекта об электронной подписи Финансы, 09:00 Малкин забил победный гол в игре «Питтсбурга» против «Аризоны» Спорт, 08:53 В Мексике обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн барр. Экономика, 08:35 Под землю за космосом: как поймать нейтрино РБК и Нацпроект «Наука», 08:04 Трамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическими Политика, 08:01 Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн Бизнес, 08:00
Бизнес ,  
0 
В России появится новый документ на автомобили
В составе сопроводительных документов появится «этикетка энергоэффективности». Она будет информировать автовладельцев о количестве потребляемых транспортными средствами энергии и топлива
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России появится новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств (ТС). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что информирование потребителей о количестве энергии и топлива, которые потребляются автомобилями, должно осуществляться автоконцернами с помощью документа «этикетка энергоэффективности».

RT пишет, что в ГОСТе указывается, что этот документ должен содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет ТС. Кроме того, в нем должны содержаться данные, сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км пути.

Общество
Власти ввели ГОСТ для классических автомобилей

В частности, для электромобилей нужно будет указывать, сколько электроэнергии они будут потреблять.

В ГОСТе говорится, что этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, прилагающихся к автомобилю при продаже и демонстрации. Нововведение будет распространяться на легковые автомобили и грузовые массой до 3,5 т (за исключением тех, чей годовой объем выпуска не превышает 2 тыс. единиц).

В пресс-службе Росстандарта сообщили RT, что ранее подобного документа в России не существовало. В ведомстве считают, что идея накопить статистику по выбросам углекислого газа СО₂ на территории страны, на основании которой станет возможным определить собственную политику в отношении регулирования выбросов, является целесообразной. Это можно будет сделать путем гармонизации с мировыми тенденциями развития, считают в Росстандарте.

Сейчас в список сопроводительных документов на автомобиль входят, в частности, паспорт транспортного средства (ПТС), сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Автор: Михаил Юшков
Теги: документация, автомобили
Материалы по теме
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Общество
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter