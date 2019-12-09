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Эксперты назвали регионы с наибольшим распространением вредных привычек
В лидерах антирейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Бурятия, а также Магаданская и Сахалинская области
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока оказались в лидирующих позициях, в которых население в наибольшей степени привержено вредным привычкам: курению табака, употреблению алкоголя и приему наркотиков. Лидером антирейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в исследовании, которое подготовили эксперты агентства «РИА Новости». Именно в нем (а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области) самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого человека.

Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Магаданской и Сахалинской областях. А вот в Бурятии пьют и курят люди не так много, однако показатель смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в этом регионе является одним из самых высоких в стране.

Неоднозначная ситуация складывается на Северном Кавказе. В целом в этой части страны люди значительно меньше подвержены влиянию вредных привычек. В Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии достаточно низкий уровень потребления алкоголя и табачных изделий. Однако все эти регионы за исключением Чечни находятся лишь в середине списка, если речь идет об употреблении наркотиков.

Наименьшие показатели смертности и преступности, связанные с вредными привычками, зафиксированы в Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областях, в Татарстане, а также в Ставропольском крае.

Москва в рейтинге находится на 53-м месте. В столице много курят, однако потребление алкоголя при этом сокращается. Санкт-Петербург идет на 70-м месте, однако по уровню распространения наркомании этот город занимает последнее место среди всех российских регионов. Авторы объяснили это географическим расположением города.

В целом авторы исследования отметили, что по итогам 2018 года в 47 российских регионах сократились расходы на табак. Объем продаж алкогольной продукции немного снизился (с 7,6 литра на взрослого человека до 7,3 литра). В 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.

Снизилась и смертность от отравлений алкоголем в 63 российских регионах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: алкоголизм, наркомания
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