Общество⁠,
0

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

В Таиланде за распитие алкоголя в запрещенное для продажи время грозит штраф
Власти ввели штраф до $309 за распитие в общественных местах в запрещенное время. Продажа разрешена с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Таиланд ужесточил правила продажи и употребления алкоголя, из-за обновленного закона штраф в размере до $309 может грозить тем, кто употребляет алкоголь в общественных местах в запрещенное для продажи спиртных напитков время. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Продажа алкоголя в Таиланде все так же разрешена только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи. После вступления закона в силу некоторые предприниматели интерпретировали его так, что заказанные в разрешенное время напитки запретят употреблять в запрещенное, отмечает агентство.

Потребление алкоголя в России упало до минимума за четверть века
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Таиланде действуют более строгие правила в отношении алкоголя, чем в большинстве соседних стран региона. Во время крупных буддийских праздников продажа алкоголя запрещена в течение всего дня. Кроме этого, запрещена продажа алкоголя в день выборов и накануне. Легальный возраст для употребления алкоголя в Таиланде составляет 20 лет.

Летом 2024 года национальный комитет Таиланда по контролю над оборотом алкогольной продукции разрешил продажу алкоголя во время буддийских праздников в шести крупнейших аэропортах страны.

Действия правительства вызывают критику со стороны ресторанов и отелей, поскольку новые правила направлены против потребителей и могут их отпугнуть, пишет Nikkei Asia.

В июле 2024 года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин также допустил возможную отмену 52-летнего запрета на продажу алкоголя в стране в промежуток времени с 14 до 17 часов.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Таиланд туристы алкоголь продажа алкоголя ограничения
