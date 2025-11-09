Два человека погибли в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Автомобиль Lamborghini перевернулся при ДТП на Международном шоссе на севере Москвы, возник пожар, двое погибли, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в телеграм-канале.
По данным прокуратуры, водитель Lamborghini «совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось».
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением. Он, а также один из пассажиров погибли на месте, других двух пассажиров доставили в больницу.
В департаменте транспорта Москвы сообщали о временном перекрытии движения по Международному шоссе по направлению в центр, его быстро восстановили.
