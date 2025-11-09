Москвичам пообещали пасмурный день и моросящий дождь

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 6 градусов. Влажность будет довольно высокой — около 82%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3,3 м/с, из-за этого будет ощущаться прохладнее — примерно на уровне плюс 2 градусов. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст.

В целом до конца суток дневные температуры будут колебаться между плюс 5 и плюс 7 градусами, а ночные — опускаться к отметке около 0 градусов.

Вероятность осадков минимальна, сильных дождей можно не ожидать — может быть только легкий моросящий дождь. Атмосферное давление будет держаться в диапазоне от 748 до 751 мм рт. ст.