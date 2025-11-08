 Перейти к основному контенту
Умер художник Павел Никонов

Художник Павел Никонов умер на 96-м году жизни
Павел Никонов
Павел Никонов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

На 96-м году жизни скончался народный художник Павел Никонов. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи. Он умер утром 8 ноября.

Художник Павел Никонов родился в Москве 30 мая 1930 года. Он получил образование в Московской средней художественной школе, а в военные годы был эвакуирован в Башкирию. В 1956 году Никонов завершил обучение в Суриковском институте, где впоследствии работал преподавателем вместе с Юрием Шишковым.

Никонова считают одним из основоположников «сурового стиля» — направления в искусстве 1960-х годов, которое противопоставляло себя парадному соцреализму и стремилось к более честному и сдержанному изображению жизни и труда людей.

Художник был награжден орденом Почета (2001) и дважды удостоен Государственной премии РФ (2001, 2021). О его жизни и работе рассказывают книга Анны Дехтярь «Павел Никонов» и документальный фильм Антона Белянкина «Никонов» (2020). К числу его самых знаменитых произведений относятся «Геологи» (1962), «Пир» (1968), «Гроза» (1986) и «Кузнецы» (1995).

«Павел Никонов всегда был близким другом Государственной Третьяковской галереи. Выдающиеся произведения художника, среди которых знаменитые «Геологи», «Портрет отца», картины «Калязинского цикла», вошли в собрание Галереи и остаются ее неотъемлемой частью в постоянной экспозиции «Искусство ХХ века», — сказано в сообщении.

