В кафе на горе Ай-Петри в Крыму произошел пожар

В поселке Охотничье города Ялта в Крыму произошел пожар на площади 600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«В 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции», — сказали в пресс-службе. Кафе находится на вершине горы Ай-Петри.

При этом на момент возгорания в кафе не было людей. Название кафе не сообщается. В тушении пожара принимают участие 12 человек и три единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.

По данным на 00:30, пожар удалось локализовать на площади 1200 кв. м. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

В ночь на 5 ноября загорелось кафе "Полигон" в Костроме. Кафе принадлежало депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Как передавал ГТРК «Кострома», перед этим из кафе поступил сигнал о массовой драке, во время которой один из посетителей выпустил ракетницу. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый виновник пожара — 23-летний мужчина, — а также директор компании, которая организовывала работу заведения, задержаны.

Пожар удалось ликвидировать в 20:40. По данным СК, опознаны тела 12 из 13 погибших. Власти города объявили 7 ноября днем траура.