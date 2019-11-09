Чубайс объяснил слова о веривших в искренность режима гражданах СССР

Глава «Роснано» увидел в фильме «Гибель империи» передергивание фактов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи». По его словам, фраза была вырвана из контекста, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Чубайса.

«Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма 6-летней давности», — сообщил глава «Роснано».

Фильм «Гибель империи», созданный еще в 2013 году, ранее был выложен на YouTube. В одном из фрагментов автор рассказывал о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», — последовал комментарий Чубайса.

Также глава «Роснано» заявил, что в его жизни не было ничего омерзительнее поздней советской власти. По его мнению, именно она была виновна в том, что у людей сложилось «нежелание работать». «Суть советской власти. Работает идиот», — добавил Чубайс.