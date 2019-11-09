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Чубайс назвал идиотами верящих в искренность режима граждан СССР
Во время «брежневского застоя» вся страна, «кроме нескольких сотен идиотов», понимала, что жизнь в СССР выстроена на лжи, заявил Чубайс. Советские люди, по его мнению, также не любили работать и считали это занятием для дураков

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.

Автор фильма говорил о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», — сказал Чубайс.

По его словам, «ежедневное, непрерывное вранье» начиналось с «омерзительного голоса» дикторов программы «Время», которые «радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами». «После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту, а вечером снова включаешь программу «Время». Вот эта глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые, это понимали все», — заявил глава «Роснано».

Он также отметил, что граждане СССР были лентяями. «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — так, по мнению Чубайса, люди в то время относились к работе. Он добавил, что такой подход сформировался еще со времен крестьянства. Затем Чубайс привел в пример диалог двух советских людей, один из которых устроился на работу с зарплатой в 140 руб. Другой ответил на это: «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». «Это суть советского человека. Суть советской власти. Работает идиот», — подытожил глава «Роснано».

Теги: Анатолий Чубайс, СССР
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