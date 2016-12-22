Сатанисты обвинили Netflix в нарушении авторских прав и ущербе репутации

Netflix и студия Warner Bros. Television повредили репутации сатанистов, выставив их убийцами и каннибалами в одном из сериалов, заявляет зарегистрированная в США религиозная организация «Сатанинский храм»

Люсьен Гривз у штаб-квартиры «Сатанинского храма» (Фото: Elise Amendola / AP)

В США организация «Сатанинский храм» (Satanic Temple) подала иск на сумму $150 млн против компании Netflix и киностудии Warner Bros. Television, сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы. Ее адепты считают, что Netflix и Warner Bros. Television нарушили их авторские права на изображение скульптуры Бафомета и нанесли ущерб их репутации.

Речь идет о статуе двуполого божества с головой козла, фигурирующего в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины», говорится в иске. В средние века Бафомет считался одним из воплощений Сатаны и символом тех, кто ему поклонялся. Обычно его изображают в виде крылатого двуполого существа с женским торсом, копытами и головой козла.

Главная героиня сериала Сабрина — 15-летняя девушка, получеловек-полуведьма, которая в день своего 16-летия должна принести присягу нечистой силе и оставить свою земную жизнь.

В иске организация утверждает, что статуя Бафомета, использованная во время съемок сериала, крайне похожа на реальное изваяние, созданное по заказу организации и установленное в Детройте в 2014 году. Оно уже стало главным символом, с которым ассоциируется организация, утверждают заявители.

В сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» поклонники властелина тьмы представлены как злодеи — каннибалы и черные маги, практикующие убийства и пытки. Это наносит сатанистам непоправимый репутационный ущерб, утверждает основатель «Сатанинского храма» Люсьен Гривз. «Многие люди, которые еще не слышали о нас, просто называют эту статую статуей из «Сабрины» — сериала, который обесценивает и очерняет весь наш проект», — цитирует его CNBC.

В иске говорится, что организация не способствует злу, а пропагандирует идею о вреде чрезмерного страдания, а также приветствует Сатану как «мятежника против власти Бога, а не как злое существо».

Представители Netflix и Warner Bros. Television отказались от комментариев по поводу иска.

Группа «Сатанинский храм» — зарегистрированная религиозная организация, существующая в США с 2013 года. Своими целями она объявила «поощрение доброжелательности и сопереживания», защиту свободы религиозных взглядов и «отвержение тирании». Создатели организации также утверждали, что выступают за право сатанистов не быть демонизированной и маргинализированной группой.

От гуманистов их отличает прежде всего акцент на крайнем индивидуализме и борьбе с тиранией, говорится на сайте организации, а от прочих сатанистов — то, что они не считают себя единственно верным направлением сатанизма и не поощряют веру в самого Сатану. Представители группы заявляют, что Сатана является для них не сверхъестественным божеством, а литературным образом, символом вечного мятежника против тирании, и т.д.

Организация известна своими громкими акциями, во время которых ее члены критикуют связь государства и религии, выступают за права ЛГБТ, в поддержку абортов, а также с инициативой по открытию в американских школах группы продленного дня под названием «Клуб Сатаны после уроков» в противовес школьным евангелическим религиозным клубам.

На сайте организации указано, что ее название, а также символы, используемые ею, защищены как торговые знаки, как и изображение Бафомета. Символами организации украшена многочисленная сувенирная продукция, которая продается в открытом «Сатанинским храмом» магазине.