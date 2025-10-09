Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

До конца 2028 года режим налогообложения и работы для самозанятых в России меняться не будет, сообщили ТАСС в правительстве.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — заявили в пресс-службе.

Эксперимент с самозанятыми стартовал в 2019 году и завершится через три года, в течение которых ставки налога останутся прежними: 4% — для доходов от физических лиц, 6% — от юридических лиц.

Совет Федерации 9 октября предложил правительству рассмотреть вопрос о досрочном завершении эксперимента уже в 2026 году.

Материал дополняется