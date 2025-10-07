 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге

ФНС предложила самозанятым назвать справедливый размер налогов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила опрос среди самозанятых о желаемом уровне налога, он появился в их личных кабинетах на сайте «Мой налог». Для голосования представлены 11 вариантов ответов, они охватывает значения от 0% до «свыше 20%»

ФНС также просит оценить по десятибалльной шкале удовлетворение от специального налогового режима, затем предлагает выбрать три определяющих фактора при его выборе.

Далее ФНС попросило ответить самозанятых, что они будут делать, если условия налогового режима станут неприемлемыми: уйдут в тень, перейдут на работу по трудовому договору, прекратят вести деятельность, перейдут на другой способ налогообложения.

Путин предложил властям не загонять самозанятых обратно «в тень»
Политика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

 Материал дополняется

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге Общество, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом Политика, 14:33
Новая валюта на рынке труда: какие «плюшки» компании предлагают персоналуПодписка на РБК, 14:30
«Люксом движут эмоции». Как инвесторов в Gucci вдохновил новый CEOПодписка на РБК, 14:30
Карпин рассказал о дефиците нападающих в сборной России Спорт, 14:29
29 октября в Дубае пройдет «RBC Global Talks» Events, 14:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на обещание Арестовича признать утрату Украиной территорий Политика, 14:21
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена» Политика, 14:20
Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали» Спорт, 14:19
«Росатом» рассказал о международном сотрудничестве в сфере мирного атома Пресс-центр, 14:13
В чем суть открытия, за которое дали Нобелевскую премию по физике Life, 14:13
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето Технологии и медиа, 14:13
Украинский дрон пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС Политика, 14:12