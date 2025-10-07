ФНС спросила самозанятых о возможности ухода в тень и справедливом налоге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила опрос среди самозанятых о желаемом уровне налога, он появился в их личных кабинетах на сайте «Мой налог». Для голосования представлены 11 вариантов ответов, они охватывает значения от 0% до «свыше 20%»

ФНС также просит оценить по десятибалльной шкале удовлетворение от специального налогового режима, затем предлагает выбрать три определяющих фактора при его выборе.

Далее ФНС попросило ответить самозанятых, что они будут делать, если условия налогового режима станут неприемлемыми: уйдут в тень, перейдут на работу по трудовому договору, прекратят вести деятельность, перейдут на другой способ налогообложения.

Материал дополняется