Общество⁠,
Опрос показал связь между любовью к родному городу и уровнем счастья

Среди тех, кто не любит свой город, доля счастливых лишь 36%. Наименьший уровень эмоциональной привязанности к месту проживания демонстрируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, показывает исследование

Большинство россиян (64%) положительно относятся к городу, в котором проживают, 79% в целом предпочитают продолжать жить там, где находятся, следует из результатов (есть у РБК) исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир».

Как указывают авторы исследования, любовь к родным местам напрямую связана с субъективным ощущением счастья. Так, среди тех, кто любит свой город, 77% чувствуют себя счастливыми. При этом среди тех, кто не любит свое место проживания, доля счастливых лишь 36%.

Наименьший уровень эмоциональной привязанности к месту проживания демонстрируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: 59% признаются в симпатии к своему населенному пункту. «После 34 лет доля любящих свой город стабилизируется и держится на уровне 67–70%», — указывают аналитики.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В то же время каждый пятый опрошенный рассматривает возможность смены места жительства — чаще всего это молодежь или жители малых городов. Наиболее привлекательными направлениями респонденты называют Москву и Санкт-Петербург (32%), Краснодар, Сочи, а также Крым (21%), Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%).

Ключевым фактором является не только экономическая составляющая, но и качество городской среды. Например, более 70% опрошенных в качестве основных преимуществ называют наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов в шаговой доступности.

Отдельно аналитики упоминают, что среди мужчин более популярен тренд переезда на природу или в деревню, в то время как женщины чаще ориентированы на мегаполисы.

