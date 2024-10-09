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Общество ,  
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Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм

Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм
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Президент России Владимир Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства костюм он носит, и похвалил за выбор отечественной продукции.

В режиме видеоконференции Путин участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске. Представлял предприятие Никитин. На вопрос, отечественного ли производства на нем костюм, он ответил: «К сожалению, без бирки, потому что сшит, но из отечественной ткани, отечественного производства».

«Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества», — заявил Путин.

В телеграм-канале Никитин, рассказывая о «Первой ткацкой фабрике», назвал предприятие «приоритетным импортозамещающим проектом, значимым для всей страны», поскольку там производится велюр для обшивки мебели, который до этого только импортировался.

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Владимир Путин Глеб Никитин Нижегородская область отечественная продукция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Глеб Никитин

губернатор Нижегородской области
24 августа 1977 года
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