Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм
Президент России Владимир Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства костюм он носит, и похвалил за выбор отечественной продукции.
В режиме видеоконференции Путин участвовал в запуске «Первой ткацкой фабрики» в Володарске. Представлял предприятие Никитин. На вопрос, отечественного ли производства на нем костюм, он ответил: «К сожалению, без бирки, потому что сшит, но из отечественной ткани, отечественного производства».
«Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества», — заявил Путин.
В телеграм-канале Никитин, рассказывая о «Первой ткацкой фабрике», назвал предприятие «приоритетным импортозамещающим проектом, значимым для всей страны», поскольку там производится велюр для обшивки мебели, который до этого только импортировался.
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