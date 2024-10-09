Алаудинов встретился с «Русской общиной» и поддержал ее членов

Чеченский омбудсмен просил проверить «Русскую общину» из-за роликов с несанкционированными рейдами. Алаудинов заявил, что поддерживает заложенные в уставе организации цели, а «перегибы» случаются, поскольку движение разрозненно

Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Цели у «Русской общины» (организация позиционирует себя как «среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи») изначально были поставлены хорошие, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

В начале октября чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что ему поступают жалобы от «выходцев с Северного Кавказа» на то, что «активизировались националистические движения и организации». В частности, он упомянул видео с людьми в масках, представившимися участниками «Русской общины, которые требовали предъявить документы в том числе от лиц кавказской внешности или мигрантов.

Солтаев возмутился такими действиями и подчеркнул, что они разжигают межнациональную рознь. Он попросил правоохранительные органы проверить «на противозаконность» деятельность «Русской общины». Также чеченский омбудсмен призвал других общественных деятелей высказаться по этому поводу.

В видеообращении в телеграм-канале Алаудинов рассказал, что в последнее время встретился со многими представителями этого объединения. По его словам, движение имеет множество подразделений во всех регионах страны, у организации нет общего руководителя, из-за чего могут происходить «перегибы».

«Я считаю, цели [заложенные «Русской общиной»] очень хорошие, если это сохранение русских традиций, обычаев, ценностей, воспитание молодежи в традиционном духе, для того чтобы они действительно вернулись в состояние своих исторических, как говорится, корней. Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские, по сути своей, опять сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что поддерживает движение, если оно будет придерживаться этого устава и действовать в рамках закона.

Комментируя заявление Солтаева, Алаудинов сказал, что оно не касалось «полноценно» самой «Русской общины» или ее подразделений. По его мнению, обращение затрагивало те случаи, когда «представители, которые прикрываются «Русской общиной» ли, «Русской народной дружиной» ли, действительно чинят беспредел». «Где-то просто избивают людей по национальному признаку, где-то заскакивают в масках в общественный транспорт, требуя документы. Это вот выглядит как непонятные бандформирования, которые живут не в пределах законов Российской Федерации», — подчеркнул командир «Ахмата».

Он призвал все неформальные организации соблюдать закон и «не замещать» собой правоохранительные органы. Что касается тех представителей «Русской общины», кто «беспредельничает и нарушает закон», Алаудинов считает, что это «придет в норму» с течением времени. «Люди, которые курируют эти общины... я так думаю, потихоньку приведут их в надлежащее состояние. И те, кто нарушает закон, они тоже будут где-то, может быть, наказаны, где-то еще что-то», — выразил мнение он.