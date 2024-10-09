 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Алаудинов встретился с «Русской общиной» и поддержал ее членов

Алаудинов поддержал цели «Русской общины» после критики омбудсмена Чечни
Чеченский омбудсмен просил проверить «Русскую общину» из-за роликов с несанкционированными рейдами. Алаудинов заявил, что поддерживает заложенные в уставе организации цели, а «перегибы» случаются, поскольку движение разрозненно
Апти&nbsp;Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Цели у «Русской общины» (организация позиционирует себя как «среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи») изначально были поставлены хорошие, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

В начале октября чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что ему поступают жалобы от «выходцев с Северного Кавказа» на то, что «активизировались националистические движения и организации». В частности, он упомянул видео с людьми в масках, представившимися участниками «Русской общины, которые требовали предъявить документы в том числе от лиц кавказской внешности или мигрантов.

Солтаев возмутился такими действиями и подчеркнул, что они разжигают межнациональную рознь. Он попросил правоохранительные органы проверить «на противозаконность» деятельность «Русской общины». Также чеченский омбудсмен призвал других общественных деятелей высказаться по этому поводу.

В видеообращении в телеграм-канале Алаудинов рассказал, что в последнее время встретился со многими представителями этого объединения. По его словам, движение имеет множество подразделений во всех регионах страны, у организации нет общего руководителя, из-за чего могут происходить «перегибы».

«Я считаю, цели [заложенные «Русской общиной»] очень хорошие, если это сохранение русских традиций, обычаев, ценностей, воспитание молодежи в традиционном духе, для того чтобы они действительно вернулись в состояние своих исторических, как говорится, корней. Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские, по сути своей, опять сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что поддерживает движение, если оно будет придерживаться этого устава и действовать в рамках закона.

Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Комментируя заявление Солтаева, Алаудинов сказал, что оно не касалось «полноценно» самой «Русской общины» или ее подразделений. По его мнению, обращение затрагивало те случаи, когда «представители, которые прикрываются «Русской общиной» ли, «Русской народной дружиной» ли, действительно чинят беспредел». «Где-то просто избивают людей по национальному признаку, где-то заскакивают в масках в общественный транспорт, требуя документы. Это вот выглядит как непонятные бандформирования, которые живут не в пределах законов Российской Федерации», — подчеркнул командир «Ахмата».

Он призвал все неформальные организации соблюдать закон и «не замещать» собой правоохранительные органы. Что касается тех представителей «Русской общины», кто «беспредельничает и нарушает закон», Алаудинов считает, что это «придет в норму» с течением времени. «Люди, которые курируют эти общины... я так думаю, потихоньку приведут их в надлежащее состояние. И те, кто нарушает закон, они тоже будут где-то, может быть, наказаны, где-то еще что-то», — выразил мнение он.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Апти Алаудинов Чечня омбудсмен межнациональные отношения
Материалы по теме
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов
Политика
В Петербурге возбудили дело после избиения местного жителя мигрантами
Общество
Бастрыкин поручил доложить ему по делу об избиении мигрантами самарцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 17:45
Суд начал банкротство Хотина по заявлению Альфа-банкаФинансы, 22:20
Путин предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюмОбщество, 22:17
Спецслужбы Израиля расстреляли на улице лидера палестинской группировкиПолитика, 22:10
Алаудинов встретился с «Русской общиной» и поддержал ее членовОбщество, 22:05
Дожди впервые за десятилетия затопили пустыню Сахара. ВидеоОбщество, 21:47
Как суперураган во Флориде способен повлиять на выборы президента СШАПолитика, 21:42
Глава округа в Запорожье подписала контракт с МинобороныПолитика, 21:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области создали министерство восстановления приграничьяПолитика, 21:10
«Росхим» победил на торгах по продаже 97% акций «Метафракс Кемикалс»Бизнес, 21:10
Зеленский нашел, кому показать свой план после отмены приезда БайденаПолитика, 20:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:56
Путин дал старт производству Lada AuraОбщество, 20:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:42
Эксперты объяснили, чем полезны открытия нобелевских лауреатов по химииОбщество, 20:34