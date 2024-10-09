Путин дал старт производству Lada Aura

На заводе АвтоВАЗа начали серийное производство Lada Aura. Стоимость отечественного бизнес-седана превысит 3 млн руб.

Автомобиль Lada Aura (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. Это произошло на совещании по промышленным объектам, трансляцию которого вела пресс-служба Кремля.

Video

В ходе этого совещания генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил президента в Тольятти, чтобы ознакомиться с новыми разработками.

Путин в свою очередь рассказал, что уже успел оценить новый автомобиль.

«На машине прокатился летом, говорю без всякого преувеличения, она мне понравилась», — сказал глава государства.

В материалах Кремля к церемонии открытия президентом промышленных объектов, на которые ссылается ТАСС, указано, что по плану АвтоВАЗ произведет в 2024 году 2,9 тыс. бизнес-седанов Lada Aura, а со следующего года увеличит выпуск модели до 8 тыс. единиц в год.

Ранее Соколов в интервью РБК рассказал, что стоимость Lada Aura превысит 3 млн руб.

Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.