Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн
Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн рублей, рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов.
Запуск серийного производства новой модели АвтоВАЗа ожидается в сентябре. «Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — поделился впечатлениями топ-менеджер.
Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.
За рулем Aura успел поездить и президент России Владимир Путин. Он приехал на ней на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург и остался доволен: «Хорошая машина», — сказал президент.
Седан позиционируется как автомобиль для госслужащих. Заказ на машину уже сделал Минфин, также о намерении закупить автомобили этой марки для нужд министерства промышленности сообщил его бывший глава Денис Мантуров, сейчас занимающий пост первого вице-премьера.
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