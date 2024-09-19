 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 млн рублей. Серийное производство новой модели должно быть запущено в сентябре
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн рублей, рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов.

Запуск серийного производства новой модели АвтоВАЗа ожидается в сентябре. «Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — поделился впечатлениями топ-менеджер.

Глава АвтоВАЗа — РБК: «Lada конкурирует со всеми, кто не Lada»
Бизнес

Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.

За рулем Aura успел поездить и президент России Владимир Путин. Он приехал на ней на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург и остался доволен: «Хорошая машина», — сказал президент.

Седан позиционируется как автомобиль для госслужащих. Заказ на машину уже сделал Минфин, также о намерении закупить автомобили этой марки для нужд министерства промышленности сообщил его бывший глава Денис Мантуров, сейчас занимающий пост первого вице-премьера. 

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
АвтоВАЗ автомобилисты цены новинки
Материалы по теме
Врио самарского губернатора предпочел Lada Aura новой Lada Iskra
Политика
АвтоВАЗ не исключил повышения цен на автомобили Lada
Авто
Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 07:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Опрос РБК: сколько людей готовы копить на пенсию по новой программеИнвестиции, 07:30
«Пионер» начал переговоры о покупке бизнес-парка на западе МосквыБизнес, 07:30
WSJ узнала, что люди в Ливане отключали телевизоры из-за страха взрывовОбщество, 07:29
Над двумя российскими регионами сбили три беспилотникаПолитика, 07:26
Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и уткамиПолитика, 07:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млнБизнес, 07:00
Глава АвтоВАЗа — РБК: «Lada конкурирует со всеми, кто не Lada»Бизнес, 07:00
Кнайсль оценила способность россиянок оставаться леди на тяжелой работеОбщество, 06:56
Главком ВМФ назвал «самым разрушительным» оружие на подлодках ТОФПолитика, 06:37
Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во ФранцииПолитика, 06:04
МВД объяснило причину внесения лидера «Ногу свело!» в список иноагентовПолитика, 05:53
Число погибших при второй волне взрывов в Ливане выросло до 20Политика, 05:34