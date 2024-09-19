Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн

Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 млн рублей. Серийное производство новой модели должно быть запущено в сентябре

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн рублей, рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов.

Запуск серийного производства новой модели АвтоВАЗа ожидается в сентябре. «Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — поделился впечатлениями топ-менеджер.

Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях, он также имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему.

За рулем Aura успел поездить и президент России Владимир Путин. Он приехал на ней на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург и остался доволен: «Хорошая машина», — сказал президент.

Седан позиционируется как автомобиль для госслужащих. Заказ на машину уже сделал Минфин, также о намерении закупить автомобили этой марки для нужд министерства промышленности сообщил его бывший глава Денис Мантуров, сейчас занимающий пост первого вице-премьера.