В центре Челябинска задержали замначальника центра «Э»
ФСБ задержала заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка, сообщил источник РБК. Об этом также пишет телеграм-канал Mash.
«Причиной задержания высокопоставленного сотрудника полицейского главка стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — рассказал собеседник РБК. Возбуждено уголовное дело.
Данная статья (291.1 УК посредничество во взяточничестве) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По данным Mash, задержание произошло в центре Челябинска.
РБК обратился за комментарием в ФСБ Челябинской области и пресс-службу СК.
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