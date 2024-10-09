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В центре Челябинска задержали замначальника центра «Э»

Замглавы центра «Э» по Челябинской области задержан по делу о взятке

В центре Челябинска задержали замначальника центра «Э»
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ФСБ задержала заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка, сообщил источник РБК. Об этом также пишет телеграм-канал Mash.

«Причиной задержания высокопоставленного сотрудника полицейского главка стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — рассказал собеседник РБК. Возбуждено уголовное дело.

Данная статья (291.1 УК посредничество во взяточничестве) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным Mash, задержание произошло в центре Челябинска.

РБК обратился за комментарием в ФСБ Челябинской области и пресс-службу СК.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Челябинская область коррупция задержание
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