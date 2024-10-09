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Силовики пришли в офисы ФНС в Салехарде и Новом Уренгое

В офисах налоговых в Салехарде и Новом Уренгое прошли обыски, задержана глава управления ФНС по ЯНАО, пишут ТАСС и «Ура.ру». Ее подозревают во взятке в виде автомобиля Porsche Cayenne от нефтегазовой компании
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Начальник управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яна Калюжина задержана по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на источники. По данным «Ура.ру», утром 9 октября силовики пришли с обысками в офисы ФНС в Салехарде и Новом Уренгое.

Калюжину подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн руб., уточнил собеседник ТАСС.

По версии следствия, за взятку Калюжина обещала одной из местных нефтегазовых компаний не привлекать к ответственности и исключить сумму недоимки из результатов налоговой проверки. Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительный ущерб бюджету от неуплаты налогов составил свыше 50 млн.

РБК направил запрос в ФНС и СК России.

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Калюжина возглавляла УФНС по ЯНАО с 2019 года. Согласно данным на сайте ведомства, она курирует деятельность отделов кадров, внутреннего аудита, информационной безопасности, профилактики коррупционных правонарушений, а также финансового и правового отделов. В марте 2024-го ей присвоили классный чин государственного советника первого класса.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия ЯНАО обыски коррупция ФНС Салехард Новый Уренгой взятка
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