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Политика ,  
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Замначальника МЧС в Забайкалье обвинили в коррупции

Момент задержания Савелия Столярова
Момент задержания Савелия Столярова (Фото: ФСБ РФ)

Следователи в Забайкальском крае предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере замначальника местного управления МЧС Савелию Столярову, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону в телеграм-канале.

По информации СК, весной 2024 года Столяров незаконно получил средства в размере 300 тыс. руб. от руководителя фирмы за помощь в согласовании проекта реконструкции системы оповещения населения города Читы.

Во время допроса Столяров признал вину. Суд отправил его под арест, под стражу также взяли направившего Столярову деньги директора фирмы. Последнему предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в крупном размере. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.

Столярова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 — получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание по статье — также до 12 лет лишения свободы. Столяров занимает должность заместителя начальника управления информационных технологий и связи и главы отдела организации и развития связи регионального МЧС.

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Следственный комитет Забайкальский край МЧС взятка
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