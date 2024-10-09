Назвавший Христа «гуманоидом» учитель из Чечни извинился
Школьный учитель физкультуры и химии из Чечни Мансур Жабраилов извинился перед православными христианами, которых называл «троебожниками», а Иисуса Христа — «греческим гуманоидом». Видеозапись с его извинениями опубликовал телеканал «Грозный».
«Сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. А когда, отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии и оскорбляли, я забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому непричастны», — сказал он.
Жабраилов заявил, что в Чечне недопустимо оскорбление религий или «принижение» верующих, что «в первую очередь запрещает ислам». «Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова, — добавил он. — Я готов понести полную ответственность за свои слова и за свои высказывания по закону нашей страны».
сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, учителя уволили и задержали в «20-х числах» сентября. В отношении него ведутся следственные действия, высказывания отправлены на религиоведческую экспертизу в Ставрополе, а межнациональные и межконфессиональные вопросы находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова, добавил министр.
Жабраилов объяснял свои действия «ответом на существующую исламофобию, а не стремлением кого-то оскорблять».
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов