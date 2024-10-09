Назвавший Христа «гуманоидом» учитель из Чечни извинился

Мансур Жабраилов извинился перед православными россиянами, которых называл «троебожниками». 7 октября власти Чечни заявили о его увольнении и задержании

Мансур Жабраилов (Фото: naslednik_firdawsa / Telegram)

Школьный учитель физкультуры и химии из Чечни Мансур Жабраилов извинился перед православными христианами, которых называл «троебожниками», а Иисуса Христа — «греческим гуманоидом». Видеозапись с его извинениями опубликовал телеканал «Грозный».

«Сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. А когда, отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии и оскорбляли, я забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому непричастны», — сказал он.

Жабраилов заявил, что в Чечне недопустимо оскорбление религий или «принижение» верующих, что «в первую очередь запрещает ислам». «Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова, — добавил он. — Я готов понести полную ответственность за свои слова и за свои высказывания по закону нашей страны».

Как ранее сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, учителя уволили и задержали в «20-х числах» сентября. В отношении него ведутся следственные действия, высказывания отправлены на религиоведческую экспертизу в Ставрополе, а межнациональные и межконфессиональные вопросы находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова, добавил министр.

Жабраилов объяснял свои действия «ответом на существующую исламофобию, а не стремлением кого-то оскорблять».