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Политика ,  
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Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»

Школьного учителя из Чечни Жабраилова, который называл Иисуса «гуманоидом», а христиан — «троебожниками», уволили и задержали в сентябре, заявил министр нацполитики республики Дудаев. Публикации отправлены на экспертизу
Мансур&nbsp;Жабраилов
Мансур Жабраилов (Фото: naslednik_firdawsa / Telegram)

Школьного учителя физкультуры и химии из Чечни Мансура Жабраилова уволили и задержали в «двадцатых числах» сентября в связи с его «провокационными» публикациями по поводу христианства, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в телеграм-канале.

Жабраилов в публикациях в телеграм-канале негативно высказывался по поводу христианства, называл Иисуса Христа «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками». В одном из постов объяснял, что его действия являются «ответом на существующую исламофобию, а не стремлением кого-то оскорблять».

По словам Дудаева, Центр противодействия экстремизму ведет в отношении Жабраилова следственные действия, его высказывания отправили на религиоведческую экспертизу в Ставрополь. Министр отметил, что вопросы межнационального и межконфессионального характера находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Никаких сомнений нет в том, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона Российской Федерации. <...> Нет никаких сомнений в том, что, какой бы национальности человек ни был или к какой бы конфессии ни принадлежал, оскорблять религиозные чувства верующих в Чеченской Республике не разрешается», — подчеркнул он.

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Отдельно Дудаев прокомментировал публикацию журналиста «Соловьев Live» Романа Голованова, который обратил внимание на распространившиеся в Сети посты Жабраилова и реакцию на них. Голованов написал в телеграм-канале, что действия бывшего учителя «никакой реакции со стороны правоохранителей не получила».

«Ты распространил неправду, необъективную информацию. Соответствующая реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Провокационная деятельность данного жителя республики пресечена. <...> Если в твой адрес от нас не поступило какое-то сообщение факсом, что мы отреагировали и по закону этот человек несет ответственность, это не означает, что правоохранители оставили этот инцидент без необходимой реакции», — обратился к Голованову Дудаев.

Министр посоветовал журналисту «направить свою энергию и время» на работу с националистическими объединениями, отметив, что чеченские власти наблюдают «деятельность, в ходе которой по национальному признаку нарушаются права жителей многих регионов Северного Кавказа».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
оскорбление чувств верующих христианство Чечня
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