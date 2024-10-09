Сестра погибшего на Казбеке альпиниста рассказала детали маршрута россиян

Альпинисты Александр Пинчук и Антон Старк поднимались на гору Казбек со стороны России. Они вышли на маршрут 27 сентября, а закончить его должны были 2 октября. Тела мужчин 4 октября нашел гид из Грузии на высоте 4,8 км

Антон Старк (Фото: starkanton / Telegram)

Российские альпинисты Александр Пинчук и Антон Старк, которые погибли во время восхождения на гору Казбек, вышли на маршрут 27 сентября, тогда же с ними пропала связь, рассказала РБК сестра Пинчука Ольга.

Ранее она сообщала, что причиной смерти мужчин, по предварительным данным, стала гипотермия.

Пинчук и Старк поднимались на гору со стороны России, уточнила Ольга. По плану они должны были завершить маршрут 2 октября и связаться с родными. «При этом всегда есть запасные дни, и мы знаем, что из-за непогоды они могли задержаться на два-три дня, поэтому уже серьезно мы стали беспокоиться в субботу, 5-го числа. Сотовой связи на маршруте нет», — сказала женщина.

Члены семей россиян пытались выяснить их судьбу через знакомых гидов и обращались в МЧС. Позже с родственниками связались сотрудники грузинской полиции из поселка Степанцминда, сообщили им о гибели мужчин и попросили приехать на опознание. В ведомстве заявили, что при себе у альпинистов не было паспортов.

Ольга, девушка Пинчука Мария и жена Старка Янина приехали во Владикавказ. Они предположили, что документы альпинистов остались в палатке, которую те разбили на высоте. Найти ее женщинам помогли местные гиды. «Палатку удалось найти на высоте 4,2 км, и удалось в ней отыскать документы ночью. Это невероятно нам помогло, потому что без документов мы не смогли бы пройти все процедуры в полицейском участке в Грузии. А так мы смогли в понедельник утром [7 октября] выехать в Степанцминду», — рассказала Ольга. В полицейском участке родственникам отдали вещи, затем они поехали в Тбилиси, где прошли процедуру опознания.

Тела погибших вечером 4 октября обнаружил грузинский гид на высоте 4,8 км и сообщил об этом в МЧС, на следующий день туда на вертолете отправились спасатели, рассказала Ольга. «Еще мы знаем, что ребят видели 1-го числа во второй половине дня на высоте 4,7–4,8 км, они поднимались на вершину. Вероятно, они поднялись, но что-то случилось на обратном пути, и они уже не смогли спуститься», — предположила она. Ольга добавила, что результатов экспертизы еще нет, следствие не закончено.

Телеканал Rustavi2 сообщал, что альпинисты шли к леднику и сорвались с веревок.