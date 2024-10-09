Сайты российских судов пообещали починить не раньше 18 октября
Восстановление системы ГАС «Правосудие» и работы сайтов российских судов продлится как минимум до 18 октября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документ судебного департамента при Верховном суде. Источник, близкий к судебной системе, подтвердил РБК, что документ подлинный.
Согласно ему, на данный момент не работают:
- интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru,
- телефония арбитражных судов,
- сайты судов общей юрисдикции, управлений Судебного департамента в российских регионах на домене sudrf.ru,
- сайты мировых судей на домене msudrf.ru,
- модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru),
- личные кабинеты работников судов,
- службы электронной почты ГАС «Правосудие»,
- портал технической поддержки с внешними информационными системами,
- модуль «ЭПр-СМЭВ», который обеспечивает работу системы межведомственного электронного взаимодействия,
- сервис ПИ «ВКС» (расписание сеансов судебных заседаний в режиме видео-конференц-связи),
- сервис ПИ «Недвижимость».
В судебном департаменте при Верховном суде отметили, что 7 октября произошел «инцидент информационной безопасности». На время устранения неполадок предлагается отправлять неотложные извещения и запросы с помощью личных кабинетов «Почты России» или почтовых отделений.
Глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева также сообщила «Ведомостям», что устранение возникших проблем продлится как минимум до 18 октября.
Жалобы пользователей на проблемы с доступом к сайту sudrf.ru (ГАС «Правосудие») стали поступать с вечера 6 октября, следует из данных сервисов Downdetector и Downradar. Сбои в работе судебных сайтов с этим доменом наблюдались во всех регионах России, за исключением ряда районных судов Москвы.
Ответственность за произошедшее взяли на себя хакеры из проукраинской группировки BO Team.
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