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Новые законы в России ,  
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ГИБДД предложила запретить установку слишком мощных двигателей на машины

Сюжет
Новые законы в России
ГИБДД хочет запретить устанавливать в автомобилях двигатели на 25% мощнее, чем предусмотрено заводом-изготовителем, и удлинять раму машины, если это не предусмотрено производителем. Поправки ведомство объясняет мерами безопасности
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

ГИБДД подготовила проект постановления, который запрещает устанавливать в автомобилях двигатели, мощность которых превосходит характеристики штатного мотора более чем на 25%. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины, если это не предусмотрено заводом-изготовителем (процедура популярна у владельцев грузовиков, которые хотят увеличить грузоподъемность), а также уточняют, как установить дополнительные сиденья и нештатное оборудование, например экспедиционный багажник и лебедки.

За езду с нелегальным тюнингом предусмотрен штраф в размере 500 руб. (ст. 12.5 КоАП). В пояснительной записке говорится, что поправки «направлены на совершенствование организационно-правовых механизмов проверки выполнения требований ‎к транспортным средствам». Газета пишет, что предложение запретить установку нештатных двигателей в ГИБДД связывают с рисками для безопасности движения.

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Фото:Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Статистики по замене двигателей нет в открытом доступе. В прошлом году при расследовании 5,1 тыс. ДТП были выявлены технические неисправности транспортных средств, в 27% случаев — незарегистрированные конструктивные изменения.

Некоторые владельцы УАЗ «Буханка» меняют штатный 112-сильный четырехцилиндровый ЗМЗ-409 на японские от Nissan или Toyota, у владельцев «Газелей» популярны 6-цилиндровые моторы Toyota (мощностью до 230 л/с), пишет «Коммерсантъ». Сейчас процедуру можно легализовать в ГИБДД, а по новым правилам владельцам откажут в разрешении на внесение изменений в конструкцию. Опрошенные газетой эксперты считают, что замена двигателя на более мощный не всегда ухудшает безопасность, а иногда улучшает тягово-скоростные характеристики автомобиля.

В России не впервые предлагают запретить установку слишком мощных двигателей: в 2018 году ГИБДД вместе с подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ» рекомендовала ввести такие ограничения.

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