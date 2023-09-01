В России изменились правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

Наличие гаджета на лобовом стекле будет считаться нарушением, если это «ограничивает обзорность с места водителя». Эксперты отмечают, что прямого запрета на их установку нет, нужно знать, как правильно это сделать

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Вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей. В тексте представлен перечень неисправностей, наличие которых будет считаться нарушением. Среди них больше всего вопросов и обсуждений вызвал пункт касаемо изменений правил установки предметов на лобовом стекле.

В тексте постановления правительства России, которое начинает действовать 1 сентября, сообщается, что эксплуатация автомобиля запрещается при установке «дополнительных предметов» или если «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Под запрет не попадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла. При этом другие устройства, популярные у автомобилистов — видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора и транспондер для проезда по платным трассам, — в перечень не входят.

Эксперты в беседе с Autonews разошлись во мнениях по вопросу законности использования таких устройств в реалиях новых правил. «В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов, навигаторов, телефонов, антирадаров и прочего, просто водителю нужно знать, как их правильно установить», — считает член Ассоциации юристов России Марина Сафонова.

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин придерживается другого мнения: «Любой предмет, который мешает обзорности водителя, может стать основанием для привлечения к административной ответственности. К примеру, шторки, громоздкий ароматизатор, держатель телефона и прочее».

При этом в правилах дорожного движения (ПДД) уже содержится запрет на установку чего-либо, что перекрывает зону обзора для водителя. Речь идет о п. 3 гл. 7 приложения к ПДД. За такое нарушение положен штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП в размере 500 руб.

Кроме того, согласно обновленному правительством перечню неисправностей, нельзя использовать в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации автомобиля». Таким образом, запрещено устанавливать иные, не предусмотренные производителем фары и фонари: использовать можно только те, что прописаны в технических документах.

Это подтвердила в беседе с Autonews юрист Мария Спиридонова: «Таким образом, поправками запрещается использование фар иных цветов, за исключением белого цвета, и фар, использующих иной световой модуль, нежели указанный в документе. Получается, что тот же ксенон возможно использовать, если он указан в эксплуатационном документе». По ее словам, раньше сотрудники ГИБДД не штрафовали за такие нарушения, а теперь смогут.

В постановлении указаны и другие изменения: