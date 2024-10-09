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Китаянки рассказали, что чиновники ходят по домам с вопросами о детях

Во городах проводят бесплатные добрачные медицинские осмотры: у пар выявляют склонностиь к наследственным заболеваниям и советуют им заводить детей до 35 лет, пишет NYT

На фоне сокращения численности населения в Китае чиновники стали приходить домой к китаянкам, чтобы расспросить, планируют ли они иметь детей, пишет газета The New York Times. Журналисты поговорили с десятью женщинами, семь из которых рассказали, что чиновники спрашивали их лично и по телефону об этом.

Суммарный коэффициент рождаемости (сколько в среднем детей рожает одна женщина на протяжении всей жизни) в Китае один из самых низких в мире и в 2023 году составлял примерно 1,0 (для сравнения: в США — 1,62). Китай с конца 70-х годов прошлого века проводил «политику одного ребенка» с целью ограничения рождаемости.Тем, кто нарушал правило, грозил штраф, женщин даже могли принуждать к абортам. В 2013 году политику «одна семья — один ребенок» решили смягчить: семьям разрешили иметь двух детей, в случае если один из родителей был единственным ребенком в семье. В 2015 году Коммунистическая партия Китая объявила об отказе от «политики одного ребенка», позволив всем семьям заводить двух детей. В 2021 году китайским семьям разрешили иметь трех детей.

«Мы не похожи на людей, родившихся в 1970-х или 1980-х годах. Всем известно, что люди, рожденные после 1990-х, обычно не хотят детей», — говорит одна из собеседниц. «Хотите ли вы иметь детей» — это очень личный вопрос», — подчеркивает она.

«Некоторые люди считают, что брак и рождение ребенка — это личное дело каждого человека. Эта точка зрения ошибочна и однобока», — говорится в заявлении ассоциации планирования семьи города Муданьцзян с населением около 2 млн человек.

В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения
Общество
Фото:Getty Images

На протяжении десятилетий эти ассоциации реализовывали «политику одного ребенка», а теперь продвигают «новую культуру рождаемости», отмечает газета. Как пишет NYT со ссылкой на прошлогоднюю статью национальной ассоциации планирования семьи, в пекинском районе Миюнь с населением около 500 тыс. человек местные чиновники, ответственные за планирование семьи, создали агитационную группу для пропаганды рождения детей. Эта группа связалась с более чем половиной пар «подходящего возраста» в Миюне как минимум шесть раз. В местном парке также установили фигуры мужчины и женщины с тремя детьми под лозунгом, призывающим пары не ждать слишком долго, чтобы завести детей. В статье также говорилоь, что бонусы чиновников зависят от того, насколько успешно они продвигают новую культуру.

Во многих городах проводятся бесплатные добрачные медицинские осмотры: у пар выявляют склонностиь к тем или иным наследственным заболеваниям и советуют им заводить детей до 35 лет. По словам нескольких женщин, чиновники позвонили им вскоре после того, как они прошли медицинское обследование, и посоветовали принимать фолиевую кислоту — добавку для беременных. Беременным женщинам предписывают вставать на учет в местных медицинских центрах, находящихся под контролем местных чиновников.

Согласно прогнозу ООН, Китай к 2100 году может потерять до половины населения: к концу века оно может сократиться более чем в два раза — с 1,42 млрд человек по итогам 2023 года до примерно 600 млн.

По итогам 2023 года население Китая составило 1,409 млрд человек, что на 2,08 млн меньше, чем в 2022-м. Население Китая сокращается второй год подряд.

Летом 2022 года Национальная комиссия здравоохранения объявила о планах сократить количество абортов не по медицинским показаниям и поощрять женщин рожать. Чиновники планировали включить вспомогательные репродуктивные технологии для замужних женщин в национальную медицинскую систему. ЭКО в Китае недоступно для незамужних женщин.

В октябре прошлого года в ходе встречи с членами руководящего состава Всекитайской федерации женщин нового созыва китайский лидер Си Цзиньпин отмечал, что женщины играют важную роль в содействии китайской модернизации и национальному возрождению. «Необходимо рассказывать истории о добрых семейных традициях, побудить широкие круги женщин сыграть свою уникальную роль в продвижении традиционных добродетелей китайской нации и установлении хороших семейных традиций, а также создании новой культуры семейной цивилизации», — заявлял он. Китайский лидер призывал «активно культивировать новый тип культуры о браке и деторождении, укреплять ориентацию молодежи во взглядах на брак и любовь, рождаемость и семью, совершенствовать и претворять в жизнь политику поддержки рождаемости, повышать качество развития населения и реагировать на проблему его старения».

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Китай численность населения рождение детей
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