Суд отказался прекратить уголовное дело об аварии с вертолетом Росгвардии

В сентябре 2022 года вертолет Ми-8, пролетая над трассой «Дон», зацепил и оборвал провода ЛЭП; на обрывках повис изолятор, который пробил насквозь лобовое и заднее стекла Volkswagen Touran. Водитель погиб

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Военные суды в Ростовской области отказались прекратить уголовное дело об аварии с участием вертолета Ми-8МТВ-2 685-го отдельного смешанного авиаполка особого назначения Росгвардии, сообщает «Коммерсантъ».

Авария произошла 10 сентября 2022 года. Согласно материалам дела, летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко вылетели из аэродрома Ростов в город Каменск-Шахтинский. Примерно через час Исаенко «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» снизился до высоты 5–12 м над землей. Машина стала пересекать федеральную трассу М4 «Дон» и «нырнула» под провода линии электропередачи, зацепила и оборвала их. Исаенко продолжил полет вместе с волочащимися обрывками и висящим на них керамическим изолятором.

Изолятор в итоге врезался в Volkswagen Touran, ехавший по трассе, и пробил насквозь его лобовое и заднее стекла, а затем ударился о борт прицепа идущего следом «КамАЗа». Водитель иномарки погиб.

Следователи завели дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем гибель человека (ст. 351 УК), за что грозит до семи лет колонии. Позднее, как пишет издание, с ходатайством о прекращении уголовного преследования летчиков выступил 54-й военный следственный отдел Следственного комитета. Там призвали заменить дело на «применение мер уголовно-правового характера» и назначить штраф.

Просьбу следствия поддержали адвокаты пилотов, отметив, что их подзащитные признали вину и компенсировали ущерб родственникам погибшего водителя. По словам одного из защитников, уголовное преследование «приведет к увольнению двух квалифицированных пилотов и ветеранов боевых действий, которые могли бы выполнять специальные задачи» в зоне военных действий на Украине.

Судьи отказали в удовлетворении ходатайств, назвав решение о заведении уголовного дела законным и обоснованным. Они посчитали, что полет Ми-8 поставил под угрозу жизнь и здоровье граждан, а также «интересы безопасности государства в сфере обороноспособности». Разбирательство продолжается.