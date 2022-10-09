Губернатор Стамбула: при взрыва газа погибли три человека

При взрыве газа в Стамбуле погибли три человека

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При взрыве газа в стамбульском районе Кадыкёй, за которым последовал пожар, погибли три человека, сообщил в своем Twitter губернатор города Али Ерликая.

«К сожалению, 3 человека погибли в результате взрыва природного газа в Кадыкёй. Поиски в здании продолжаются», — написал он.

Ерликая также рассказал, что среди пострадавших есть один иностранец, его гражданство он не уточнил. Еще один человек был спасен при тушении пожара, добавил губернатор.

Anadolu указывает, что пожар начался после взрыва в районе 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Он охватил 3-й этаж трехэтажного здания, а потом перекинулся на два соседних.

В тушении участвовали 56 человек и 19 единиц техники, оно продолжалось около часа и сейчас возгорание ликвидировано, спасатели проводят «охлаждение» здания, которое, по данным агентства, находится под угрозой обрушения.

Ранее днем в одном из районов провинции Стамбул — Пендик–произошел пожар на территории одного из заводов, сообщала пресс-служба пожарной службы провинции. Погибших и пострадавших не было.