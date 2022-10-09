В России предложили создать Агентство по делам одиночества

Депутат от ЛДПР предложил создать в России Агентство по делам одиночества

По словам депутата Госдумы, первичная психологическая помощь должна стать общедоступной. Жителям больших городов, живущим в ритме «офис — телевизор перед сном», свойственно патологическое одиночество, пояснил он

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России необходимо развивать инструменты психологической помощи гражданам. Об этом заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с «РИА Новости».

«Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан», — рассказал он.

Ссылаясь на данные Минздрава, Леонов уточнил, что в России более 5 млн человек страдают расстройствами психики. Несмотря на то что тяжелые формы есть только у малой доли россиян, бессонница, депрессия и несосредоточенность также являются ненормальными состояниями психики, подчеркнул он.

По словам Леонова, основным провокатором таких состояний «является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущим в ритме «офис — телевизор перед сном». В связи с этим первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, считает депутат.

«Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — заключил он.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что только 11% россиян сознались в том, что употребляют алкогольные напитки, пытаясь избежать одиночества. Такой способ борьбы с одиночеством оказался на восьмом месте по популярности у жителей России. Самым популярным методом россияне назвали общение с друзьями и родными (62%), а также просмотр фильмов, чтение книг и компьютерные игры (35%).

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Среди других способов борьбы с одиночеством россияне назвали:

хобби — 30%;

погружение с головой в работу — 28%;

занятия спортом — 19%;

игры с домашними питомцами — 17%;

общение в интернете (чаты и форумы) — 14%;

употребление деликатесов — 13%.

Всего 2% россиян тогда заявили, что обратились бы к психологу.

Согласно опросу ВЦИОМа, с февраля по август 2021 года 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывали это чувство время от времени, а 4% — постоянно.