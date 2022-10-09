В России предложили создать Агентство по делам одиночества
В России необходимо развивать инструменты психологической помощи гражданам. Об этом заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с «РИА Новости».
«Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан», — рассказал он.
Ссылаясь на данные Минздрава, Леонов уточнил, что в России более 5 млн человек страдают расстройствами психики. Несмотря на то что тяжелые формы есть только у малой доли россиян, бессонница, депрессия и несосредоточенность также являются ненормальными состояниями психики, подчеркнул он.
По словам Леонова, основным провокатором таких состояний «является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущим в ритме «офис — телевизор перед сном». В связи с этим первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, считает депутат.
«Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — заключил он.
Ранее опрос ВЦИОМа показал, что только 11% россиян сознались в том, что употребляют алкогольные напитки, пытаясь избежать одиночества. Такой способ борьбы с одиночеством оказался на восьмом месте по популярности у жителей России. Самым популярным методом россияне назвали общение с друзьями и родными (62%), а также просмотр фильмов, чтение книг и компьютерные игры (35%).
Среди других способов борьбы с одиночеством россияне назвали:
- хобби — 30%;
- погружение с головой в работу — 28%;
- занятия спортом — 19%;
- игры с домашними питомцами — 17%;
- общение в интернете (чаты и форумы) — 14%;
- употребление деликатесов — 13%.
Всего 2% россиян тогда заявили, что обратились бы к психологу.
Согласно опросу ВЦИОМа, с февраля по август 2021 года 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывали это чувство время от времени, а 4% — постоянно.