Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством

Употребление спиртного с целью победить одиночество оказалось на восьмом месте по популярности у жителей России. Чаще всего россияне пытаются решить эту проблему путем общения с близкими, чтения книг и просмотра фильмов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 11% россиян сознались в том, что употребляют алкогольные напитки, пытаясь избежать одиночества.

Такой способ борьбы с одиночеством оказался на восьмом месте по популярности у жителей России. Самым популярным методом респонденты назвали общение с друзьями и родными (62%). Еще 35% опрошенных сказали, что смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры.

Среди других способов борьбы с одиночеством россияне назвали:

Хобби — 30%;

Погружение с головой в работу — 28%;

Занятия спортом — 19%;

Игры с домашними питомцами — 17%;

Общение в интернете (чаты и форумы) — 14%;

Употребление деликатесов — 13%.

Менее популярными занятиями, чем употребление алкоголя, респонденты назвали походы в людные места (10%), посещение образовательных курсов и тренингов (7%), поиск новых знакомых (5%), общение с психологом (2%), безделие (2%).