Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
Toyota сократит производство машин на 40% из-за нехватки компонентов Авто, 14:33 Тимановская рассказала об угрозах, гражданстве и запретах в Минске. Видео Спорт, 14:28 Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством Общество, 14:25 Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью» Политика, 14:18 Боррель спрогнозировал признание «Талибана» Россией и Китаем Политика, 14:04 «Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году Бизнес, 14:02 Как обуздать ход времени. Тест РБК и группа «Самолет», 13:58 «Сила собаки» с Камбербэтчем станет хедлайнером Лондонского фестиваля BFI Стиль, 13:57 Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации Политика, 13:51 Международная федерация не нашла нарушений в судействе Авериной в Токио Спорт, 13:45 Рекордсменка России по золоту Олимпиад стала кандидатом в комиссию WADA Спорт, 13:38 Как партнеры могут испортить брендам запуск продаж на маркетплейсах Pro, 13:32 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 13:31 Собянин рассказал о благоустройстве северо-запада Москвы Недвижимость, 13:27
Общество ,  
0 

Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством

Употребление спиртного с целью победить одиночество оказалось на восьмом месте по популярности у жителей России. Чаще всего россияне пытаются решить эту проблему путем общения с близкими, чтения книг и просмотра фильмов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 11% россиян сознались в том, что употребляют алкогольные напитки, пытаясь избежать одиночества.

Такой способ борьбы с одиночеством оказался на восьмом месте по популярности у жителей России. Самым популярным методом респонденты назвали общение с друзьями и родными (62%). Еще 35% опрошенных сказали, что смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры.

Среди других способов борьбы с одиночеством россияне назвали:

  • Хобби — 30%;
  • Погружение с головой в работу — 28%;
  • Занятия спортом — 19%;
  • Игры с домашними питомцами — 17%;
  • Общение в интернете (чаты и форумы) — 14%;
  • Употребление деликатесов — 13%.

Менее популярными занятиями, чем употребление алкоголя, респонденты назвали походы в людные места (10%), посещение образовательных курсов и тренингов (7%), поиск новых знакомых (5%), общение с психологом (2%), безделие (2%).

Каждый третий россиянин заявил о боязни одиночества
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

За последние полгода, согласно опросу ВЦИОМа, 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени, а 4% — постоянно. 76% опрошенных не ощущали себя одинокими за последние шесть месяцев.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

По мнению респондентов, чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения (13%), из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей и близких (10%) или хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%).

Те, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%).

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
алкоголь опрос ВЦИОМ россияне одиночество
Материалы по теме
Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Общество
В пандемию основатели стартапов стали чаще обращаться к психологам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter