Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 11% россиян сознались в том, что употребляют алкогольные напитки, пытаясь избежать одиночества.
Такой способ борьбы с одиночеством оказался на восьмом месте по популярности у жителей России. Самым популярным методом респонденты назвали общение с друзьями и родными (62%). Еще 35% опрошенных сказали, что смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры.
Среди других способов борьбы с одиночеством россияне назвали:
- Хобби — 30%;
- Погружение с головой в работу — 28%;
- Занятия спортом — 19%;
- Игры с домашними питомцами — 17%;
- Общение в интернете (чаты и форумы) — 14%;
- Употребление деликатесов — 13%.
Менее популярными занятиями, чем употребление алкоголя, респонденты назвали походы в людные места (10%), посещение образовательных курсов и тренингов (7%), поиск новых знакомых (5%), общение с психологом (2%), безделие (2%).